Kırmızı Oda'yla gündem olan Binnur Kaya ilk kez itiraf etti!

Genellikle komedi türündeki projelerde izlemeye görmeye aşina olduğumuz ancak dram ve psikolojiyi içerisinde barındıran Kırmızı Oda dizi projesiyle yeni yayın döneminde kameralar karşısına geçerek seyircisini ters köşe yapan Binnur Kaya ilk kez itiraf etti.



Ekran macerasına atılır atılmaz reyting sıralamasında birincilik tahtına yerleşip dizi severlerin favori gösterdiği yapım haline gelen Kırmızı Oda'da psikiyatr doktorunu oynayan Binnur Kaya, Episode Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu.



Kırmızı Oda projesine şifa niyeti ile izleyici kitlesine buluşturduklarının özellikle altını çizen ve dizide hastalarıyla kurduğu bağ ve etkili iletişimiyle hayran bıraktıran Binnur Kaya, komedi haricinde bir karakteri üstlenmenin kendisi adına çok farklı bir deneyim olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosunda yer alan Binnur Kaya her ne kadar karakterleri oynamanın zor olduğunu düşünse de zevkli bir yolculuk olduğunu da vurgulayıp, Yolda dikenler yok mu; var tabii. Mesela bir oyuncuyu gördüğü, benimsediği halin dışında görmek istemeyen seyirciler olabilir. Beğenip beğenmemek ayrı bir konu. Sonuçta yol seninse, yolculuğun tadı da başka" sözlerini kaydetti.