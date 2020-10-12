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Kırmızı Oda'yla gündem olan Binnur Kaya ilk kez itiraf etti!

12.10.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'yla gündem olan Binnur Kaya ilk kez itiraf etti!

Yayın hayatına başladığı günden beri en çok izlenen yapım olan Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu Binnur Kaya'dan itiraf! Kırmızı Oda'da sergilediği oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan Binnur Kaya, oynadığı rol hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genellikle komedi türündeki projelerde izlemeye görmeye aşina olduğumuz ancak dram ve psikolojiyi içerisinde barındıran Kırmızı Oda dizi projesiyle yeni yayın döneminde kameralar karşısına geçerek seyircisini ters köşe yapan Binnur Kaya ilk kez itiraf etti.
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Ekran macerasına atılır atılmaz reyting sıralamasında birincilik tahtına yerleşip dizi severlerin favori gösterdiği yapım haline gelen Kırmızı Oda'da psikiyatr doktorunu oynayan Binnur Kaya, Episode Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu.

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Kırmızı Oda projesine şifa niyeti ile izleyici kitlesine buluşturduklarının özellikle altını çizen ve dizide hastalarıyla kurduğu bağ ve etkili iletişimiyle hayran bıraktıran Binnur Kaya, komedi haricinde bir karakteri üstlenmenin kendisi adına çok farklı bir deneyim olduğunu belirtti. 

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Aynı zamanda Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosunda yer alan Binnur Kaya her ne kadar karakterleri oynamanın zor olduğunu düşünse de zevkli bir yolculuk olduğunu da vurgulayıp, Yolda dikenler yok mu; var tabii. Mesela bir oyuncuyu gördüğü, benimsediği halin dışında görmek istemeyen seyirciler olabilir. Beğenip beğenmemek ayrı bir konu. Sonuçta yol seninse, yolculuğun tadı da başka" sözlerini kaydetti.

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Tüm bu itirafların yanı sıra, "Biz 'şifa niyetiyle' girdik bu işe… Yönetmen Cem Karcı da, projenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da, yapımcı Onur Güvenatam da… Bu işin içinde yer almakla ilgili buluştuğumuz yer aynıydı; şifa. İşin bir televizyon dizisi olduğunu, sektörün ticari bakışını, sektör gerçeklerini unutmadan söylüyorum’" şeklinde diziye dair duygu ve düşüncelerini de paylaştı.
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