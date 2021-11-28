Kırmızı pancar turşusu nasıl yapılır? Kırmızı pancarın faydaları neler?

Antioksidan ve mineral açısından zengin bir besin olan kırmızı pancarın birçok faydaları bulunuyor. Kırmızı pancar c vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeriyor. Kırmızı pancar turşusunun kışın tüketilmesi, bağışıklığı güçlendiriyor. Pancar turşusu yapmak isteyenler için tarifi haberimizde derledik. İşte kırmızı pancar turşusu tarifi!

KIRMIZI PANCAR TURŞUSU MALZEMELERİ

2 kilogram kırmızı pancar

1 su bardağı üzüm sirkesi

6-7 diş sarımsak

Tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

KIRMIZI PANCAR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle pancarları iyice yıkayın, temiz olduğuna emin olun. Pancarlar soymadan pişirilecek ve pişirme suyu sonrasında kullanılacak. Temizlenen pancarların kök ve saplarını kesin. Üzerini 2 parmak geçecek kadar suyun içinde pancarları haşlayın.

Pancarlar haşlanınca sıcakken ince ince soyun ve iri şekilde doğrayın. Sonrasında pancarları kavanoza alın, sarımsakları da 2-3 parçaya bölüp kavanoza ilave edin. Pancarların haşlama suyuna sirkeyi, şekeri ve tuzu ekleyin, karıştırarak eritin. Suyu kavanoza ekleyin ve ağzını kapatın. Oda sıcaklığında 2 gün bekletin. Sonrasında turşunuz hazır olacak. İsteğe göre turşu suyu ile birlikte servis edilebilir.

