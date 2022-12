Kirstie Alley neden öldü, hastalığı neydi? Hollywood yıldızı Kirstie Alley 71 yaşında hayatını kaybetti!

Kirstie Alley sevilen Cheers dizisindeki karakteriyle tanınıyordu. Birçok dizi ve film projesinde de yer alan Hollywood yıldızı geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre kansere yakalanmıştı. Look Who’s Talking filminde John Travolta ile birlikte yıldızlaşan Kirstie Alley’den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu 71 yaşında kansere yenik düştü. Peki Kirstie Alley filmleri nelerdir?

KİRSTİE ALLEY FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER?

Kirstie Alley’in ölüm haberini çocukları sosyal medya üzerinden duyurdu. “İnanılmaz bir insan ve çok sevilen bir anneyi kaybettik. Bunun için çok üzgünüz. Henüz yeni keşfedilen kansere yenik düştü.” İfadelerine yer verildi. Kirstie Alley ölüm haberinden sonra sosyal medya yasa boğuldu. Ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler ise merak ediliyor. İşte Kirstie Alley’in rol aldığı yapımlar;

• Look Who’s Talking

• Cheers

• It Takes Two

• Look Who’s Talking Now

• Look Who’s Talking Too

• Kirstie

• North and South

• For Richer or Poorer

• Summer School

• Star Trek II

• Village Of The Damned

• Toothless

• Fat Actress

• Shoot to Kill

• Veronica’s Closet

• Drop Dead Gorgeous

• Madhouse

• Runaway

• Salem Witch Trials

• Loverboy

• Family Sins

• Peter and the Wolf