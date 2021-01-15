Kış ayının en lezzetlisi: Tarhana nasıl yapılır?

Doğu batı fark etmeksizin her bölgede tüketilen tarhana kolay tarifi ile menünüzün en sevdiğiniz parçası olacak. Çorba denilince akla ilk gelen tatlardan biri olan tarhana, sebzelerle lezzetlendirilen, mayalanarak hazırlanan bir hamurdur aslında. Kurutulduktan sonra bez poşetlerde ya da kavanozlarda saklanan bu tat, besin değerleri nedeniyle özellikle kış aylarında tercih edilir. Yazın hummalı bir hazırlık neticesinde ortaya çıkan tarhana nasıl yapılır? İşte farklı şekillerde hazırlanarak keyifle tüketilen çorbayı evde hazırlamak isteyenler için tüm detaylarıyla çeşit çeşit ev yapımı tarhana tarifi...

UN TARHANA NASIL YAPILIR?

Un tarhana ya da sebzeli tarhana olarak anılan bu Anadolu lezzetli kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu kalkanınız olacak.

börülce, taze fasulye, kabak gibi sebzeleri kullanarak da zenginleştirebileceğiniz un tarhana nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi:

Malzemeler:

1 kilo domates

1 kilo kırmızı biber

1 kilo kuru soğan

Yarım kilo nohut (pişmemiş haliyle)

1 kilo yoğurt

3 yemek kaşığı tuz

1/2 demet maydanoz

1 demet nane

5 kilo un

Yapılışı:

Un tarhana hazırlanırken ilk olarak domatesleri, soğanları, biber, maydonuz ve naneleri yıkayarak doğramamız gerekiyor.

Ardından tüm malzemeleri bir tencereye alıp üzerine 1 litre su ekliyoruz. Malzemeler yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar pişiriyoruz.

Üzerine haşlanmış nohut ekliyor, blender yardımıyla eziyoruz ve karışımımızı süzgenteç geçiriyoruz.

Bu işlem sonrasında harmanlanan malzemeleri yoğurtma kabına alıyoru.z Üzerine yoğurt ve tuz ilave ederek karıştırıyoruz.

Unu eledikten sonra karışıma ekliyoruz ve tüm malzemeleri karıştırarak bir hamur elde ediyoruz.

Hamurumuz hazır olduktan sonra üzerini kapatarak 1 hafta kadar bekletiyoruz. (Bekletme süresini artırırsanız ekşi tadı daha fazla alabilirsiniz. )

Bekleme süresi boyunca sabah, öğlen ve akşam hazırladığımız hamuru karıştırıyoruz.

Bu süreçte yapılması gereken bir başka uygulama da kıvam ayarı. Hamurun sulu kalması halinde karışımımıza un ilave ederek kıvamını oturtmaya çalışıyoruz.

7 günlük bekleme süresinin ardından hamuru kabı ters çevirerek yağlı kağıdın üzerine alıyoruz.

Biraz kuruduğundaysa ev yapımı un tarhanayı ufak parçalara ayırarak iyice kurumasını sağlıyoruz.

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra bir kavanoza ya da bez torbaya alarak muhafaza ediyoruz.

YOĞURTLU (YARMALI/ DÖVME) TARHANA NASIL YAPILIR?

Yoğurtlu tarhana, yarmalı tarhana ya da dövme tarhana olarak bildiğimiz tarhana nasıl yapılır? Bu tarhana tarifinde ana malzeme aşurelik buğday olarak bildiğimiz kabuğu soyulmuş buğdaydır. Sert buğday çeşidi kaynatılıp kurutulduktan sonra dövülerek kabuğunun ayrılmasıyla elde edilen bulgur türü olan dövme ya da yarma buğday, tarhana yapılırken de kullanılır. Malzemeler açısından hiçbir fark olmayan tarhananın farklı isimlerle anılmasının sebebi bulgura yörelere göre isim verilmesinden gelir. Peki yoğurtlu tarhana olarak bilinen yarmalı tarhana ya da dövmeli tarhana nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz malzeme listesiyle adım adım tarhana tarifi: