Kış aylarının doğal antibiyotiği yoğun talep görüyor! 'Tam bir şifa deposu'

Havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon vakalarında yaşanan artış, vatandaşları hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere yönlendiriyor. Bu süreçte, ‘şifa deposu’ olarak adlandırılan tarhana çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Büyük bir özenle hazırlanan tarhana çorbası, hem damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor hem de hastalıklara karşı direnç kazandırıyor.

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Kış aylarının sembolü haline gelen tarhana çorbası, içeriğindeki vitaminler, mineraller ve doğal antibiyotik özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlıyor. Masallara konu olan ve Çankırı’ya ait olduğu bilinen Keloğlan ile özdeşleşen tarhana çorbası, yörede "Keloğlan çorbası" adıyla da anılıyor.

Çankırı’da bulunan çorbacılarda da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tarhana çorbasına ilgi arttı. Restoran işletmecileri, vatandaşların kış mevsiminde ilk tercihlerinin tarhana çorbası olduğunu söyledi.

"TARHANA ÇORBAMIZ TAMİ BİR ŞİFA DEPOSUDUR"

Vatandaşların tarhana çorbasına ilgisinin fazla olduğunu söyleyen Ali Göregen, "Keloğlan’ın annesinin şifalı çorbası olan tarhana çorbası, kış aylarında adeta antibiyotik yerine tüketilen vazgeçilmez bir lezzettir. Gerçekten harika bir çorbadır. Bunun yanı sıra Keloğlan pidesi ve kızılcıklı ekmek kadayıfı gibi, Türkiye’nin başka hiçbir yerinde olmayan ve sadece Çankırı’ya özgü tatlılar da bulunmaktadır.

Tarhana çorbamız tam bir şifa deposudur. Hepimizin evinde mutlaka bulunan, vazgeçilmez bir çorbadır. Keloğlan’ın annesi öyle bir çorba yapmış ki aradan yıllar geçmesine rağmen bugün bile bizlere sağlık dağıtmaya devam ediyor. Kışın şifa arayan ve hasta olmak istemeyen herkese tarhana çorbasını gönül rahatlığıyla öneririm" diye konuştu.

"ÖZEL BİR ÇORBA"

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için tarhana çorbası tükettiğini söyleyen Kübra Göregen ise, "Kış aylarının vazgeçilmez antibiyotiği tarhana çorbasıdır. Birçok rahatsızlığa iyi gelir. Ben de kış aylarında tarhana çorbası tüketiyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Bu çorba, Çankırı’da Keloğlan çorbası olarak bilinir. Keloğlan’ın annesinin şifalı tarifiyle yapılan özel bir çorbadır" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA