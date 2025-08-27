YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kış aylarının vazgeçilmez yemeği: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti!

Kurutulmuş çiçek bamya, genel de kış aylarında tüketiliyor. Özellikle etli çorba yapmak için tercih edilen çiçek bamya geçtiğimiz aylarda yüksek fiyatı ile gündem olmuştu. Eskişehirli aktar Oğuzhan Sever, fiyatı gram altınla yarışan çiçek bamya fiyatında düşüş olduğunu ve şu anda kilosunun ortalama 2 bin 900 TL’ye satıldığını söyledi.

Kış aylarının vazgeçilmez yemeği: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti!

Genelde kış aylarında tüketildiği bilinen kurutulmuş çiçek bamya, geçtiğimiz aylarda yüksek fiyatı ile gündeme gelmişti. Gram altınla yarışan bamyanın fiyatı son 1 ay içerisinde düşerken, aktar Oğuzhan Sever konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. İşçiliğinin zor olması nedeniyle fiyatların bu şekilde olduğunu belirten Sever, çiçek bamyasının özellikle etli çorba yapmak için tercih edildiğini dile getirdi.

"YAKLAŞIK 1 AYDIR FİYAT DÜŞÜŞÜ MEVCUT"

Kış aylarının vazgeçilmez yemeği: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti! 1

Kurutulmuş çiçek bamya fiyatları hakkında konuşan Oğuzhan Sever, "Son zamanlarda çiçek bamyanın fiyatı çok artmıştı. Neredeyse altınla yarışıyordu, ama yaklaşık 1 aydır fiyat düşüşü mevcut. Yaklaşık 5-6 ay önce 3 bin 700 bandında satılıyordu, ama şu an ilgi düşmüş durumda. Şu an 2 bin 800 ila 3 bin lira bandında satılıyor. Genelde kış aylarında daha çok tüketiliyor, çiçek bamya ile etli bamya çorbası yapılıyor" dedi.

"İŞÇİ MALİYETİ ÇOK FAZLA"

Kış aylarının vazgeçilmez yemeği: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti! 2

Bamyaya 1 sene içerisinde neredeyse yüzde 400’e yakın zam geldiğine dikkat çeken Sever, "İşçiliği çok zor. Normalde bamya ekiminde, biçiminde çok problemi olan bir ürün değil, ama çiçek halindeyken toplandığında onların ipe seriminden, tarladaki köylülerin sürekli olarak başında durmasından kaynaklı olarak işçi maliyeti fazla oluyor.

ETLİ ÇORBA İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Kış aylarının vazgeçilmez yemeği: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti! 3

İşçi maliyeti fazla olduğu için bu hem üreticiye, hem satıcıya, hem de aracıya yansıyor. Lezzet bakımından seven çok seviyor. Çiçek bamya özellikle etli çorbası yapmak için tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu!Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu!
Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...

Anahtar Kelimeler:
bamya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...

Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.