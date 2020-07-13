Kış gelmeden bunları kesinlikle yapın! Yoksa sofranızda hep bir şeyler eksik kalır...

Her meyve ve sebze dondurucuya atıldığında lezzetini koruyamayabilir ama bazıları var ki aynı tadı her daim korur. Bu meyve ve sebzeleri çiğ ya da pişirilmiş şekilde dondurucuya atarak kışa hazırlık yapabilirsiniz.
Kış aylarında taze fasulye yemenin yolu burada! Temizleyip yemeklik boyutta doğradığınız fasulyeleri, domateslerle birlikte hafifçe pişirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sebzeleri yalnızca diriliği geçip rengi hafif değişene kadar pişirmektir. Halk arasında öldürmek diye de bilinen bu işlem, fasulyenize dolap kokusu sinmeden saklama işlemi yapmanızı sağlar. Kış ayları geldiğinde, dolaptan çıkarıp buzunu çözdürdüğünüz fasulye ve domatesleri kavrulmuş soğanın üzerine ekleyerek yemeğinizi pişirebilirsiniz. İşte bu kadar!
Bu yöntemi, patlıcan ve bamya gibi sebze yemeklerinde de kullanabilirsiniz.
Yazın topladığınız patlıcan ve kırmızı biberlerin lezzetini kışa taşımak için közleme yöntemini deneyebilirsiniz. Bahçeniz varsa ateş yakarak yoksa fırına atarak közlediğiniz kırmızı biber ve patlıcanları, köz ve kül kalmayacak şekilde temizleyin. Soğuduktan sonra her bir buzdolabı poşetine birkaç biber ve patlıcan koyarak buzluğa atın. Bu sebzeleri minik minik doğrayarak hafif yağda kızartıp yoğurtlu salatalarınıza ya da fırın yemeklerinize ekleyebilirsiniz.
Organik mısır ve bezelyeleri dondurucuda saklamak işinizi çok kolaylaştıracak. Üstelik hazırlanışı da bir o kadar kolay. Yapmanız gereken tek şey mısır ve bezelyeleri kaynar suya atıp bir iki dakika haşlamak. Sebzeler soğuyup kuruduktan sonra buzluğa attığınızda yıl içerisinde ilk günkü lezzetiyle tüketebilirsiniz. Buzluğa attığınız sebze ve meyvelerin ıslak olmamasına dikkat etmelisiniz. Kuru atmak besinlerin tadını muhafaza etmek ve uzun süre bozulmadan korumak için çok daha iyidir.
Yaz meyvelerini yıkadıktan sonra kuru halde dondurucuya atabilirsiniz. Çöpü olan meyveleri çöpleriyle birlikte saklamanız tavsiye edilir. Sakladığınız bu meyveleri tatlılarınızı süslemek için de kullanabilirsiniz. Yalnız belirtmekte fayda var, sebzelerden farklı olarak meyvelerin tadı biraz değişebilir.
Meyve suyu ve komposto tarifleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ama temel mantık aynıdır. Dilediğiniz sulu meyveleri doğrayarak buzluğa atın. Kış geldiğinde dondurucudan çıkardığınız çeşitli meyveleri rondodan geçirin ve su ekleyin. Tadı yeterli gelmezse içerisine şeker ve limon ekleyebilirsiniz. Misafirlerinize hazırlayabileceğiniz bu meyve suları kış aylarında yaz havası estirecek. Farklı meyve karışımlarını bir arada kullanarak kendinize ait tarifler hazırlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum