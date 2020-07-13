Kış gelmeden bunları kesinlikle yapın! Yoksa sofranızda hep bir şeyler eksik kalır...

Her meyve ve sebze dondurucuya atıldığında lezzetini koruyamayabilir ama bazıları var ki aynı tadı her daim korur. Bu meyve ve sebzeleri çiğ ya da pişirilmiş şekilde dondurucuya atarak kışa hazırlık yapabilirsiniz.

YEMEKLİK FASULYELER HAZIR!

Kış aylarında taze fasulye yemenin yolu burada! Temizleyip yemeklik boyutta doğradığınız fasulyeleri, domateslerle birlikte hafifçe pişirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sebzeleri yalnızca diriliği geçip rengi hafif değişene kadar pişirmektir. Halk arasında öldürmek diye de bilinen bu işlem, fasulyenize dolap kokusu sinmeden saklama işlemi yapmanızı sağlar. Kış ayları geldiğinde, dolaptan çıkarıp buzunu çözdürdüğünüz fasulye ve domatesleri kavrulmuş soğanın üzerine ekleyerek yemeğinizi pişirebilirsiniz. İşte bu kadar!

Bu yöntemi, patlıcan ve bamya gibi sebze yemeklerinde de kullanabilirsiniz.

KÖZLENMİŞ PATLICAN VE KIRMIZI BİBER!

Yazın topladığınız patlıcan ve kırmızı biberlerin lezzetini kışa taşımak için közleme yöntemini deneyebilirsiniz. Bahçeniz varsa ateş yakarak yoksa fırına atarak közlediğiniz kırmızı biber ve patlıcanları, köz ve kül kalmayacak şekilde temizleyin. Soğuduktan sonra her bir buzdolabı poşetine birkaç biber ve patlıcan koyarak buzluğa atın. Bu sebzeleri minik minik doğrayarak hafif yağda kızartıp yoğurtlu salatalarınıza ya da fırın yemeklerinize ekleyebilirsiniz.