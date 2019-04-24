Kış uykusundan uyanan ayılar yayla evlerini mesken tuttu! Eşyaları paramparça ettiler

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü sınırlarındaki Minarli yaylasında bulunan evlere giren ayılar çok sayıda evi talan etti. Yayla sakinlerinden Ali Özcan, yoğun kara rağmen kontrol amaçlı gittiği yaylasına bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi ayıların evlerin kapısını kırıp içeriye girerek yiyecek aradığını söyledi.

AYILAR HER YIL AYNI ŞEYİ YAPIYOR

Denizden 2 bin 100 metre rakımdaki yaylada evinin kapılarının kırıldığını gören Özcan, buzdolabı ve dolapların parçalandığını görünce isyan etti. Her yıl ayıların yaylada bulunan evlere girdiğini ve her şeyi paramparça ettiğini belirten Özcan, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.

"BUZDOLABININ KAPAĞINI BİLE KIRMIŞ"

Ayının yayla evinde yaptığı tahribatın çok ciddi boyutta olduğunu kaydeden Özcan, “Ayı bu sene yaylalarda hep kapıları kırdı. Demir kapı olmayan yayla evlerinde içeriye rahatlıkla girerek tüm malzemeleri kırıp döküyor. Hiç sağlam bir şey bırakmamış. Yetkililerden bunlara bir çözüm bekliyoruz. Her şeyi kırıp döktü. Buzdolabının kapağını bile kırmış. Bununla her yıl uğraşıyorum. Bu işin sonu nereye gidecek. Tamir tamir cepte para kalmadı” dedi. (İHA)





