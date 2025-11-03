Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Soğuyan hava, azalan güneş ışığı ve yoğun iş temposu birleşince vücut doğal olarak yavaşlamaya başlar. Bu durgunluk bazen normal bir mevsim geçişinden çok daha fazlasıdır. Uzun süren halsizlik, uyku düzensizliği, unutkanlık ya da baş dönmesi gibi belirtiler, vitamin ve mineral eksikliğinin habercisi olabilir.

Kış aylarında vücudu dinlemek, onun verdiği sinyalleri ciddiye almak gerekir. Uzun süren yorgunluğu 'mevsim geçişi' diye geçiştirmemek, küçük bir kan testiyle büyük fark yaratabilir.

D VİTAMİNİ: GÜNEŞTEN GELEN GÜÇ

Vücudun D vitamini üretimi için güneş ışığına ihtiyacı vardır. Kış aylarında güneşle temas azaldığı için bu vitaminin seviyesi düşer. D vitamini eksikliği hem kemik sağlığını olumsuz etkiler hem de bağışıklık sistemini zayıflatır. Kanda ölçülerek tespit edilebilir ve doktor kontrolünde takviye edilmelidir.

B12 VE DEMİR: ENERJİNİN TEMELİ

Sürekli yorgunluk ve baş dönmesi hissediyorsan, nedenlerinden biri B12 ya da demir eksikliği olabilir. Bu iki değer, kan hücrelerinin üretiminde kilit rol oynar. Özellikle et, yumurta ve süt ürünlerinden alınan B12 vitamini eksikse, sinir sistemi de olumsuz etkilenir. Bitkisel beslenen kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

Soğuk havalarda karbonhidrat ve tatlı tüketimi artar, ancak bu durum kısa süreli enerji sağlar. Gerçek enerji; yeterli protein, sebze ve sağlıklı yağ içeren dengeli bir beslenmeden gelir. Ayrıca günde en az 2 litre su içmek, metabolizmanın düzenli çalışmasını destekler.