Kişilik testi: Hangi bulutsun? Seçimini yap, karakterinin derinliğini keşfet!

Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardandır. Bir kişilik testi sosyal medyada tekrar gündem oldu. Görselde 3 farklı bulut şekli bulunuyor. Görseli inceleyip seçiminizi yaptıktan sonra analizi okumayı unutmayın.

Görsele yönelik seçiminiz açığa çıkardığı katı mı yoksa esnek biri mi olduğunuzu gösteriyor.

1. ŞEKİL: BAĞIMSIZ

Görselde yer alan 1. bulut şeklini seçen kişilerin, bağımsız oldukları ve her ortama kolayca uyum sağlayamadıkları öne sürülüyor.

Sağlam inançları olan bu kişiler oldukça katı olabiliyorlar. Fakat onlardan genellikle harika liderler çıkıyor.

2. ŞEKİL: ESNEK

Görselde yer alan 2. bulut şeklini seçen kişilerin ise hayata ve insanlara karşı daha toleranslı ve esnek oldukları düşünülüyor.

Her ortama kolaylıkla uyum sağlayan bu kişiler, zaman zaman kararsız olarak görülebilirler. Fakat bu onların son derece açık fikirli ve yenilikçi olduklarının göstergesidir.

3. ŞEKİL: DENGELİ

Görselde yer alan 3. bulut şeklini seçen kişilerin ise son derece dengeli bir karakter yapısına sahip oldukları ifade ediliyor.

Onlar ne çok katı ne de esnekler. Bir şeye nerede dur diyeceklerini iyi bilirler.





