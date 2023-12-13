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    4. Kişilik testi: İçe dönük biri misin yoksa sosyal bir kelebek mi? Uyku pozisyonunuz karakterinizi ortaya koyuyor!

    Kişilik testi: İçe dönük biri misin yoksa sosyal bir kelebek mi? Uyku pozisyonunuz karakterinizi ortaya koyuyor!

    13.12.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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    Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardan biridir. Dikkat çeken bir görsel sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bilindiği üzere her insanın tercih ettiği uyku pozisyonları farklılık gösteriyor. Bahsi geçen kişilik testi bu durumdan yola çıkarak içe dönük biri mi yoksa sosyal bir kelebek mi olduğunuzu söylüyor. İşte o kişilik testi...

    Hayatımızda bilinçli olarak yapmadığımız, daha rahat olduğunu düşündüğümüz bazı hareketler karakterimizin bilinmeyen yönlerini gösterebiliyor. Bundan hareketle hazırlanan bir kişilik testi görseli başta Twitter (x) olmak üzere sosyal medyada tekrar gündem oldu. Görsele bakın ve kişiliğiniz hakkında analizi inceleyin.

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    UYKU POZİSYONUNUZA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZ

    Ekran görüntüsü 2023-04-11 132128

    1 NUMARA

    Yan yatarak dizlerinizi öne çıkarmadan uyuyamıyorsanız , sakin ve güvenilir bir insansınız demektir. Sizi gücendirmek kolay değil ve gelecekten korkmuyorsunuz. En kasvetli kış sabahında bile gülümsersiniz ve hayatınızda meydana gelen hemen hemen her değişikliğe sorunsuz bir şekilde uyum sağlarsınız.

    Ekran görüntüsü 2023-04-11 132138

    2 NUMARA

    Çoğunlukla cenin pozisyonunda uyuyorsanız korunma, anlaşılma ve sempati duyma ihtiyacı hissedersiniz. Bu şekilde kıvrılarak, çevrenizdeki dünyada karşılaştığınız sorunlardan kendinizi koparmaya çalışırsınız. Yetenekleriniz ve potansiyeliniz için mükemmel çıkış, resim yapmak, dans etmeyi öğrenmek veya bir blog yazmak olacaktır.

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    3 NUMARA

    Kollarınız ve bacaklarınız dışarı çıkacak şekilde yüz üstü yatarak uyuyorsanız , o zaman bir lidersiniz. Dürtüselsiniz, isiyatif alıyorsunuz ve hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda bir düzen olduğundan emin oluyorsunuz. Muhtemelen her şeyi önceden planlamayı tercih ediyorsunuz ve sürprizlerden hoşlanmıyorsunuz. Sebat etme yeteneğiniz ve sorumluluk duygunuz, büyük başarılar elde etmenize yardımcı olur.

    Ekran görüntüsü 2023-04-11 132149

    4 NUMARA

    Sırt üstü yatarak uyuyorsanız , büyük ihtimalle hayatı seven, ilgi odağı olmaya alışkın ve iyi arkadaşlardan hoşlanan pozitif bir insansınız demektir. İnatla ve ısrarla ama akılcı bir şekilde, her zaman doğruyu söylemeyi tercih ederek çalışıyorsunuz. Bu pozisyonda uyuyan insanlar genellikle çok güçlü kişiliklere sahiptir.

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    5 NUMARA

    Bir asker gibi hazırda bekliyorsanız , kollarınız iki yanınızda, sırtüstü uzanıyorsanız, muhtemelen hayattaki hedeflerinin ne olduğunu bilen ve kararlı bir şekilde bu hedeflere ulaşmak için çabalayan, uyumlu bir insansınız demektir. Katı, bilgiç ve talepkar olabilirsiniz, ancak her şeyden çok kendinizden talep edersiniz.

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    6 NUMARA

    Bir balıkçıl gibi bir bacağınızı yukarıda tutarak uyuyorsanız , o zaman muhtemelen her türlü maceraya çekilen, tahmin edilemez bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Ruh haliniz o kadar hızlı değişebilir ki bu durum etrafınızdakiler için kafa karıştırıcı olabilir. Çoğu zaman, kararlı olmayı ve bir seçim yapmayı zor buluyorsunuz. Genel olarak işte ve genel olarak hayatta, istikrar, huzur ve sessizlik tercihiniz var.

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    kişilik testi Twitter uyku zeka testi
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