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Kışın bisiklete binilecek en güzel 9 rota! İşte kışın bisiklet turu için en iyi bisiklet rotaları

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen ve tek başına aktivite gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bisiklet kullanımına ağırlık verdi. Yaz boyunca bisiklet süren çok sayıda vatandaş kışın bisiklete binmek konusunda da araştırma yapıyor. Peki, kışın nerede bisiklet sürülür? Kışın bisiklet turu için en iyi bisiklet rotaları hangileri? İşte kışın bisiklete binilecek en güzel 10 rota listesi!

Kışın bisiklete binilecek en güzel 9 rota! İşte kışın bisiklet turu için en iyi bisiklet rotaları

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar bisiklet satın alarak bisiklet sürmeyi bir alışkanlık haline getirdi. Özellikle insanlarla temas kurmadan güvenli bir şekilde yapılabilecek aktivitelerin başında gelen bisiklet, çok sayıda vatandaşın alışkanlıkları arasında yer aldı. Yaz boyunca bisiklet süren vatandaşlar ise şimdi kışın bisiklete binmek konusunda araştırma yapıyor. Peki, nerede bisiklet sürülür? İşte Türkiye’deki en iyi bisiklet rotaları

KIŞIN BİSİKLETE BİNİLİR Mİ?

Bisiklet aslında yalnızca yaz aylarında yapılan bir spor değil. Bazı önemli detaylara dikkat ederek kışın bisiklet turu yapmak da mümkün. Doğru kıyafet tercihi, bisikletin kış şartlarına uygun hale getirilmesi, hava durumunun sürekli takip edilmesi ve doğru lokasyon tercihleri yapılması ile kış aylarında da keyifli bir şekilde bisiklet sürmek mümkün oluyor.

BİSİKLET ROTALARI

1. KAPADOKYA

Kapadokya özellikle son dönemlerde yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken lokasyonlardan bir tanesi. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunan Kapadokya’da keyifli bir şekilde bisiklet sürebilirsiniz. Ancak muhteşem manzaralar eşliğinde bisiklet sürmek için biraz engebeli ve yokuşlu yolları göze almak gerekiyor.

2. LİKYA TURU

Kışın fazla soğuk olmayan bir seçenek arayanların karşısına yazları olduğu gibi soğuk aylarda da Likya turu çıkıyor. Oldukça uzun bir rotaya sahip olan Likya yolu, en güzel bisiklet rotaları arasında gösteriliyor. Akdeniz’in muhteşem manzarasına karşı bisiklet sürmek en büyük keyiflerden bir tanesi.

3. TEKİRDAĞ

İstanbul’a yakın bir lokasyonda ancak farklı bir manzara eşliğinde bisiklet sürmek isteyenler için en güzel seçeneklerden bir tanesi de Tekirdağ. Uçmakdere, Mürefte, Şarköy arasındaki yolda keyifli bir şekilde bisiklet sürülebiliyor. Ancak yol epey yokuşlu olduğu için iyi bir kondisyona sahip olunması gerektiği de unutulmamalı.

4. BOLU

Bolu, kış aylarında en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Benzersiz bir doğaya sahip olan Abant Gölü ve çevresinde kampçılık ve doğa fotoğrafçılığının yanı sıra bisiklet sürmek de mümkün. Rotaya, bu lokasyona yakın olan Mudurnu ve Taraklı da eklenebiliyor.

5. BELGRAD ORMANI

İstanbul’da nerede bisiklete binilir sorusuna verilen ilk cevaplardan bir tanesi elbette Belgrad Ormanı. Belgrad Ormanı bisiklet tutkunlarının her mevsim tercih ettiği lokasyonlar arasında bulunuyor. Çok sayıda farklı parkurdan bir tanesini seçmek mümkün. Özellikle muhteşem doğanın içinde kışın soğuğunu unutturacak güzellikteki bir ortamda bisiklet sürmek apayrı bir keyif oluyor. Ancak 6 km’lik yürüyüş parkuru olan yerde bisikletçilerin bisiklet sürmesine izin verilmiyor. Bu nedenle bu parkur dışındaki oldukça uzun parkurlardan bir tanesi seçilebiliyor.

6. EYMİR GÖLÜ

Ankara’da nerede bisiklete binilir sorusuna verilebilecek en güzel yanıtlardan bir tanesi ise Eymir Gölü. Uzunluğu toplamda 12 km olan parkurda ortalama 1,5 saatlik bir deneyim yaşamak mümkün. Üstelik bölgede bisiklet sürmekten sıkıldığınızda yapacağınız farklı aktiviteler de bulunuyor. Yer yer zorlayıcı olsa da oldukça keyifli bir rota olduğu biliniyor.

7. GELİBOLU

Bisiklet sürme aktivitesi ile tarihi bir yolculuğu bir araya getirmeyi düşünenlerin tercihi ise Gelibolu oluyor. Gelibolu yarımadası çok sayıda bisikletçinin rotaları arasında bulunuyor. Oldukça etkileyici olan bu topraklarda keyifli ve günlük yaşamın stresinden uzaklaştıracak bir şekilde bisiklet sürmek mümkün.

8. İSTANBUL SAHİLLERİ

İstanbul’da yaşayanlar, bisiklet sürmek için şehir dışına çıkmak istemediklerinde Tuzla’dan başlayıp Büyükçekmece’ye dek giden uzun sahil şeridini tercih edebiliyor. En sık tercih edilen rotalardan bir tanesi ise Caddebostan sahili. Üstelik İstanbul’da bisikleti olmayanlar için çok sayıda bisiklet kiralama seçeneği de mevcut.

9. ALANYA

Kış aylarında dahi rahatsız edecek kadar soğuk olmayan Alanya’da bisiklet sürmek bir başka eğlenceli oluyor. Epey uzun bir sahil şeridi olan Alanya, bisiklet tutkunları için vazgeçilmez adreslerden bir tanesi. Gazipaşa’dan başlayıp Manavgat’a dek uzanan sahilde kesintisiz bir şekilde bisiklet sürülebiliyor. İsteyenler buradan bisiklet de kiralayabiliyor.

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