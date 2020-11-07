Kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? İşte kayak yapılabilecek yerler!

Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda vatandaş, tatil konusunda kararsızlık yaşıyor. Kayak tutkusundan vazgeçmek istemeyenler ise kışın kayak yapılan yerler konusunda araştırma içerisine girmeye başladı. Kayak merkezleri ise ziyaretçilerine güvenli bir ortamda hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamlamaya başladı. İşte kayak yapılan yerler ile ilgili tüm detaylar...

NEREDE KAYAK YAPILIR?

Türkiye kayak tatili için tercih edilebilecek en güzel ülkelerden bir tanesi. Özellikle pandemi sürecinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar, kışın kayak tatili yapmak için birbirinden güzel destinasyonlar arasında tercih yapabiliyor. Kayak merkezleri de ziyaretçileri için son hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların keyifli bir şekilde kayak yapması için önlemler de alındı. Peki, kayak nerede yapılır? İşte kışın kayak yapmak için gidilen şehirler...

KAYAK YAPILABİLECEK YERLER

1. Bursa - Uludağ Kayak Merkezi

Özellikle kış turizmi denildiğinde ilk akıllara gelen yerlerden bir tanesi olan Bursa’daki Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu’daki en büyük dağ olma özelliğini taşıyor. Tur kayağı ve helikopterli kayak açısından da uygun şartlara sahip Uludağ’da kayak haricinde snowboard, buz pateni ve kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Bölgede her seviyeye uygun, toplamda 24 pist yer alıyor.