Kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? İşte kayak yapılabilecek yerler!

Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda vatandaş, tatil konusunda kararsızlık yaşıyor. Kayak tutkusundan vazgeçmek istemeyenler ise kışın kayak yapılan yerler konusunda araştırma içerisine girmeye başladı. Kayak merkezleri ise ziyaretçilerine güvenli bir ortamda hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamlamaya başladı. İşte kayak yapılan yerler ile ilgili tüm detaylar...
Türkiye kayak tatili için tercih edilebilecek en güzel ülkelerden bir tanesi. Özellikle pandemi sürecinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar, kışın kayak tatili yapmak için birbirinden güzel destinasyonlar arasında tercih yapabiliyor. Kayak merkezleri de ziyaretçileri için son hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların keyifli bir şekilde kayak yapması için önlemler de alındı. Peki, kayak nerede yapılır? İşte kışın kayak yapmak için gidilen şehirler...
Özellikle kış turizmi denildiğinde ilk akıllara gelen yerlerden bir tanesi olan Bursa’daki Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu’daki en büyük dağ olma özelliğini taşıyor. Tur kayağı ve helikopterli kayak açısından da uygun şartlara sahip Uludağ’da kayak haricinde snowboard, buz pateni ve kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Bölgede her seviyeye uygun, toplamda 24 pist yer alıyor.
Bolu’nun doğusunda kalan Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi, çam ağaçları ve bembeyaz örtüyle beraber ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Bölgeye şehir merkezinden yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Kayak merkezinde farklı seviyelere uygun, toplamda 21 pist yer alıyor.
Kayseri ilinin 25 km güneyinde yer alan Erciyes Dağı, 3.916 metrelik zirvesiyle Türkiye’deki en yüksek 5. dağ. Bölgede farklı zorluk derecelerinde toplamda 32 adet pist bulunuyor.
Kars’a 55 km uzaklıkta, 2.634 metrede yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal kar özelliğiyle ilgi görüyor. Bölgede nem oranı düşük olduğu için yağan kar buzlanmıyor ve kristalize formunu korumaya devam ediyor. Sarıkamış bu yönüyle çok sayıda kayak tutkununun tercihlerinden bir tanesi olmayı başarıyor. 5 etaplı piste sahip olan Sarıkamış’ta kayak sezonu ise Aralık ile Mart ayları arasında devam ediyor.
Palandöken ise 3185 metre zirveye sahip. Erzurum’un otantik yapısına eşlik eden Palandöken özellikle Doğu’daki en popüler kayak noktalarından bir tanesi. Toplamda 22 pistin bulunduğu Palandöken’de iki pist ise FIS tarafından olimpik pist ilan edildi. Bölge, uzun süren kış, kaliteli kar ve yükseklik arayanların tercihleri arasında.
Akdeniz bölgesinin en popüler kayak noktalarından olan Davrak dağı ise Isparta’nın 26 km güneyinde yer alıyor. Ziyaretçiler Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini sürüyor. Kar kalitesi oldukça iyi olan bölgede hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere uygun parkurlar yer alıyor. Toplamda 23 km’ye ulaşan 12 pist var.
İstanbul’dan günübirlik kayak yapmak için gideceklerin karşısına ise Kocaeli’deki Kartepe çıkıyor. Doğal güzellikleri nedeniyle de tercih sebebi olan bölgede farklı zorluk derecelerinde 4 pist yer alıyor.
Antalya’daki Saklıkent kayak merkezinde ise 500 dağ evi ve kayak tesisleri bulunuyor. İklimi sayesinde bölge sıcaklığın en yüksek olduğu kayak noktalarından bir tanesi. Özellikle aralık ile nisan ayında çok sayıda kayak tutkunu tarafından tercih ediliyor. Bölgede farklı derecelerde 5 pist yer alıyor.
Kastamonu ve Çankırı şehirlerinin sınırında yer alan Ilgaz ise 2850 metre zirveye sahip. aralık ayında başlayan kayak sezonu nisan ayına kadar devam ediyor. Bölgede toplamda 3 pist yer alıyor.
Son dönemleri popüler noktalarından olan Yalnızçam ise Ardahan merkezine 15 km uzaklıkta. 2715 metredeki Yalnızçam, kristal kar özelliğiyle de ilgi görüyor. Bölgede en uzunu 4 km olan toplam 4 pist yer alıyor.
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