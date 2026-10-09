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Kışın en çok bunu tercih ediyorlar! Balla karıştırıp macun gibi tüketiliyor

Kış aylarında vücudu desteklemek ve soğuk havalarda sık görülen hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olmak amacıyla ıhlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu ve papatya gibi bitkiler tercih edilebiliyor. Vatandaşlar özellikle kış ayı gelmeden baharatçılara da gitmeyi ihmal etmiyor.

Kışın en çok bunu tercih ediyorlar! Balla karıştırıp macun gibi tüketiliyor
Gökçen Kökden

Balıkesir'de uzun yıllardır hizmet veren Baharatçı Kemal Güney, kış aylarında özellikle bitki çayları ve doğal ürünlere ilginin arttığını belirterek, bazı bitkilerin vücudu destekleyici özelliklerinden faydalanılabileceğini ifade etti. Kış aylarında en çok tercih edilen ürünlerden birinin taze zencefil olduğunu aktaran Güney, taze zencefilin rendelenerek balla karıştırılabileceğini söyledi.

Kışın en çok bunu tercih ediyorlar! Balla karıştırıp macun gibi tüketiliyor 1

Güney, zencefilin tadını yoğun bulanların toz zencefili de balla karıştırarak macun kıvamında tüketebileceğini belirtti. Ihlamur ve adaçayının da kış aylarında tercih edilebileceğini dile getiren Güney, "Bu bitkiler özellikle göğsü yumuşatmaya ve balgamın atılmasına yardımcı oluyor. Kuşburnu da mesela C vitamini açısından oldukça zengin ve kış aylarında kuşburnunu da tüketilebilir. Papatyanın ise ağrı kesici özelliği mevcut. Bu bitkilerin tüketiminde doğru hazırlama yöntemlerini de çok önemli" dedi.

Kışın en çok bunu tercih ediyorlar! Balla karıştırıp macun gibi tüketiliyor 2

Güney, özellikle Seylan tarçını olarak bilinen tarçının sıcak suyla hazırlanabileceğini anlatarak, "Bir su bardağı sıcak suya bir parça tarçını ikiye kırıp atabiliriz. Yaklaşık 2-3 dakika kaynatıyoruz. İçindeki etken maddelerin çıkması için kaynatıyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra 2-3 dakika bekleyip suyunu içebiliriz" ifadelerini kullandı.
Tarçının boğaz ve solunum yollarıyla ilgili şikayetlerde destek amacıyla kullanılabileceğini söyleyen Güney, öksürük ve balgamın giderilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Kışın en çok bunu tercih ediyorlar! Balla karıştırıp macun gibi tüketiliyor 3

Gripten korunmak için de bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade eden Güney, C vitamini içeren besinlerin tüketilmesini önerdi. Arı sütü, bal, polen ve propolisin bir araya getirilmesiyle evde çeşitli karışımlar hazırlanabileceğini söyleyen Baharatçı Kemal Güney, bu ürünlerin destek amacıyla tüketilebileceğini söyledi.

Kışın en çok bunu tercih ediyorlar! Balla karıştırıp macun gibi tüketiliyor 4

Çam kozalağı pekmezi ve keçiboynuzu pekmezinin de kış aylarında tercih edilen ürünler arasında yer aldığını aktaran Güney, bu ürünlerin üst solunum yolları ve bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla kullanılabileceğini kaydetti.
Güney, bitkisel ürünlerin tüketiminde kişilerin kendi sağlık durumlarını dikkate almaları ve özellikle düzenli ilaç kullananların uzman görüşü almalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ıhlamur Balıkesir bitki çayları
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