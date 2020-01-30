Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 7 şey

Diyetisyen Merve Tuysuz, kışı kilo almadan geçirmeyi sağlayacak önerilerde bulundu. Kışın metabolizmanın yavaşlamasıyla vücutta yağ birikimi başlar ve bahar aylarında bu kilolardan kurtulmak için çabalarız. Siz de kış aylarında kilo almak istemiyor ve yaza fit bir şekilde giriş yapmak istiyorsanız şimdiden önleminizi almalısınız!

METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN

Kış aylarında vücut ve metabolizma, kendini koruma altına almıştır ve daha yavaş çalışmaya başlar. Kışın yeme ihtiyacı artan kişi çok fazla karbonhidratlı yiyecekler yeme ihtiyacı duyar. Terleme de çok az olduğundan dolayı metabolizma hızı minimumdur. Bu yüzden bu dönemde dikkat edilmezse kilo artışı kaçınılmaz hale gelir.

Soğuk havalara karşı bağışıklık sistemi, hastalıklara (grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi) karşı kendini korumak için yağ yıkımını engeller. Bu durumda kış mevsimini sağlıklı geçirmek için bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirmek gerekmektedir. Güçlü bir savunma mekanizmasının temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme yer almaktadır. Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasına ek olarak fiziksel aktivitenin azalması da kilo artışına neden olmaktadır. Hormonal değişimlere bağlı olarak sindirim sisteminde kabızlık gibi problemler oluşabilir.