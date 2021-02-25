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Kışın nerede denize girilir? Antalya’da deniz ve güneş keyfi! Türkiye’de kışın denize girilebilecek yerler

Hande Öztürk Hande Öztürk 25.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Kışın nerede denize girilir? Antalya’da deniz ve güneş keyfi! Türkiye’de kışın denize girilebilecek yerler

Antalya’nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Deniz tatili için yaz aylarını beklemek istemeyenler ise kışın nerede denize girilir sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Türkiye’de kışın denize girilebilecek yerler

Antalya’da güneşli havayı fırsat bilenler şubatta denize girmenin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yazdan kalma günler yaşanıyor. Peki, kışın Türkiye’de nerede denize girilir?

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ANTALYA’DA DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ

AA’nın haberine göre, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar denize girip, güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü, park ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

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Konyaaltı Sahili'ndeki sokak müzisyenleri ise seslendirdikleri şarkılarla keyifli dakikalar yaşattı. Plajlardakilerin çoğunluğunun sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi.

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KIŞIN NEREDE DENİZE GİRİLİR?

3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de kış aylarında dahi bazı yerlerde denize girmek mümkün. Özellikle Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin kış aylarında da Antalya’da denize girdikleri sıkça görülüyor. Ancak Türkiye’de kışın denize girmenin mümkün olduğu pek çok nokta var. İşte onlardan bir kısmı...

TÜRKİYE’DE KIŞIN DENİZE GİRİLEBİLECEK YERLER

  • Muğla - Fethiye

Yıllık ortalama hava sıcaklığının 17 derece olduğu Fethiye, hemen hemen her mevsim denize girilebilen yerlerden bir tanesi. Kış aylarında bile deniz sıcaklığı 15-16 derecenin altına düşmüyor. Bu nedenle kışın denize girmek isteyenler ülkemizde Fethiye’yi tercih edebiliyor.

  • Aydın - Kuşadası

Kış aylarında deniz tatili yapmak isteyenlerin aklına ilk gelen yerlerden bir tanesi de Kuşadası. Yıllık ortalama sıcaklığın 17 derece olduğu bölgede kış aylarında da denize girmek mümkün. Yine de bölgenin yaz aylarına göre daha sakin olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Kışın deniz sıcaklığının 17-18 derece olduğu Side, Antalya’nın kışın denize girilebilecek en güzel noktalarından bir tanesi. Üstelik bölgeye gidenlerin deniz dışında da vakit geçirebileceği pek çok nokta bulunuyor.

Bunun yanı sıra Antalya denildiğinde Alanya’yı da unutmamak gerekiyor. Yabancı turistlerin her daim ilgisini çeken bölge, Side gibi kış aylarında da deniz sıcaklığının makul oluşuyla denize girilebilen yerler arasında gösteriliyor. Hatta pek çok kişi bölgeyi yaz aylarının kalabalık oluşu sebebiyle daha çok kış aylarında tercih edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya, Alanya,
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