Kısır tarifi nasıl yapılır? Yiyenlerin tarifini sorduğu tam ölçülü malzemelerle kısır tarifi...

Kısır Türk halkının en sevdiği lezzetlerden biri. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz yapımı oldukça basit bir tarif. Kısırda önemli noktalardan biri ne fazla cıvık olması ne de fazla kuru olması. Bu ayarı tutturabilmek için önemli olan nokta kısırlık bulgurun ve suyun miktarı. Aynı zamanda yağın da fazla katılmaması gerekiyor. Kimi insanlar kısıra soğan ve salçayı pişirerek ekliyor. Salçayı pişirmeden de ekleyebilirsiniz. Bu tarifte pişirmeden eklenen salçayla yapılan kısır tarifini bulabilirsiniz. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte en lezzetli en pratik kısır tarifi...

KISIR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 adet limon suyu

1/2 (yarım) çay bardağı nar ekşisi

4 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

5-6 yaprak nane

5-6 dal dereotu

6-7 yaprak marul (büyüklüğüne göre ayarlayın, ortaboya göre yazılmıştır.)

KISIR TARİFİ YAPIMI

-Öncelikle 2 su bardağı ince kısırlık bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyerek üzerini streçle kapatın yoksa eğer

kapak yardımıyla kapatabilirsiniz. Kısa süre sonra bulgurlar suyunu çekerek yumuşayacaktır.

-Bulgular şiştikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıp tane tane olmasını sağlayın.

-Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyin.

-1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin.

-4 dal taze soğan, yarım demet maydanozu, 5-6 yaprak nane, 5-6 dal dereotu 6-7 yaprak orta boy marul ekleyip karıştırdıktan

sonra kısır servise hazır.

-Son olarak Kısırın yanına domates ve salatalığı küçük küçük doğrayıp servis edebilirsiniz.

