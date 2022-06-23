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Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor! Kullanılmış banyo suyundan, kulak çubuğuna kadar

23.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Rebekka Blue, akıllara bile gelmeyecek kişisel atıklarını kazanarak binlerce dolar kazandığını iddia etti. Genç kadın, temelde vücuduna dair her şeyi satarak para kazandığını anlattı ve bu parayı kendi özel hayvan barınağını kurabilmek için biriktirdiğini belirtti.

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor! Kullanılmış banyo suyundan, kulak çubuğuna kadar

Rebbeka Blue isimli genç kadın, kendine ilginç bir para kazanma yöntemi bulduğunu açıkladı. Kirli olan hiçbir şeyini atmayan genç kadın, bunlar sayesinde binlerce dolar kazandığını iddia etti. Akıllara bile gelmeyecek kişisel atıkları sayesinde binlerce dolar kazanan Rebekka, bu parayı bir hayır işi için biriktirdiğini açıkladı.

İSTEKLER TUHAFLAŞTIKÇA ÜCRET ARTIYOR

rebek

Kişisel çöpleri için 98 ila 356 dolar arası bir ücret aldığını söyleyen genç kadın, kullanılmış banyo suyu, tükürük, çiğnenmiş yiyecekler, doğum kontrol aparatı, koltuk altı kılları, kullanılmış kulaklık başlıkları ve hatta ayak tırnağı kırpıntıları gibi şeyleri satarak para kazandığını söyledi. "Dil sıyrıkları, banyo suyu ve kulak kiri dolu pamuklu çubuklar gibi benzersiz ve tuhaf istekler için daha fazla ücret alıyorum." dedi.

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BARINAK KURACAK

rebek

Yeni kıyafetler almak istediğinde de kirli çamaşırlarını sattığını söyleyen Blue, en çok talep edilen üç ürünün kullanılmış çorap, iç çamaşırı ve tayt olduğunu belirtti. Bu giysiler talep edildiğinde genellikle onları bir süre giydikten sonra 50 dolara sattığını anlattı. Rebekka, kazandığı parayla kendi özel hayvan barınağını kurmaya hazırlanıyor.


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