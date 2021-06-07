Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişimde yanlış bilinenler

Hepimiz parmak izimize kadar farklıyız. İhtiyaçlarımız, eksikliğini hissettiğimiz yönlerimiz herkesten çok farklıdır. Dolayısıyla bu konuda kendimize yardım edebilecek ilk kişi yine kendimiz olacaktır. Kişisel gelişim yolculuğu, farklılıkları, artıları, eksikleri görebildiğimiz, bunları bir potada eritip hayatta ihtiyacımız olan başarıya, mutluluğa ve huzura dönüştürdüğümüz bir çalışma, düşünce ve yaşama biçimidir. KİŞİSEL GELİŞİMİN FELSEFESİ NEDİR? Kişisel gelişimin felsefesi kendini geliştirmek değil kendini keşfetmektir. Çünkü bu hayatta sürekli olarak kendimizi değiştirmek zorunda olduğumuzu ve bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu da bizde baskı yaratır. Kişisel gelişimin özünde kendini keşfetmek vardır. Çünkü bu hayatta kendi potansiyellerimizle doğarız. Bu potansiyelleri değerlendirmek önemlidir. Sahip olduğunuz özellikleri büyütmek, eksikliği hissettiğiniz yönleri geliştirmek temel amaçtır. KİŞİSEL GELİŞİMİN YARARLARI NELERDİR? En önemli yararı bu hayatı kendimiz olarak yaşamayı sağlamasıdır. Kişisel gelişim, hayatta başarılı olabilmek, aynı zamanda bu başarıyı mutlulukla birlikte yaşayabilmek , bunları doğru bir denge içerisinde yaşama katabilmek için büyük yararlar sağlamaktadır.

Hayatta ihtiyacımız olan tüm dengeleri, yeni hedefleri, yaşama sebeplerini bulmak ve keşfetmek de kişisel gelişimin yararları arasında sayılabilir. Çünkü hayatta yeni hedefler yaratmadığınız sürece hayatınız durgunlaşır, biz de sönen bir ampul gibi ışığımızı kaybederiz. KİŞİSEL GELİŞİMİN AMACI NEDİR? Kişisel gelişimin amacı sadece mutlu olmak değildir. Hayattaki ve kendimize ait gerçeklerle yüzleşmektir. Dolayısıyla kişisel gelişim yolculuğunda, bazen çok keyifli zamanlar bazen de çok zorlayıcı zamanlar geçirebiliriz. Sadece mutlu olmak, umarsız olmak, her durumda olumlu tepki vermek tek başına kişisel gelişimi tanımlamaz. Kişisel gelişim yolculuğunda, kendimize ait hiç beğenmediğimiz yönlerle karşılaşabiliriz. Şu ana kadar oluşturduğumuz bazı kararların ve kavramların doğru olmadığıyla karşılaşabiliriz. Kişisel gelişim, yanlış vermiş olduğumuz kararları düzeltmek için bir şanstır. KİŞİSEL GELİŞİM HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER NELERDİR? Kişisel gelişimle ilgili yanlış bilinen pek çok konu vardır. Kişisel gelişim, meleklerle, enerjilerle, gökten gelecek yardımlarla alakalı olan bir şey değildir.

Bedenimiz ve aklımız oldukça güçlüdür. Elimizde olanı değerlendirmeden, bunun gücünü kullanmadan, olmayandan medet ummak ve olmayan şeyin bizi geliştireceğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Hayatta gelişmek ve mutlu olmak için bedel ödemek zorundayız. Hayat bu kadar ciddi bir konudur. Dolayısıyla kişisel gelişim yolculuğunda mutluluk da vardır, zor geçirilecek günlerdir. Kişisel gelişim, bütün vasıtalarıyla kişinin kendi potansiyelini ve gücünü ortaya çıkarmak için kullanılan bir kavramdır. KİŞİSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? Kişisel gelişimi etkileyen faktörlerin başında, içinde doğduğumuz ve büyüdüğümüz toplumun kültürel özellikleri gelir. Örneğin; Türk toplumu süper egosu çok yüksek bir toplumdur. Birey ikinci planda olarak görülür. Çekirdek Türk aile yapısının bize getirdiği çok büyük güçler ve bunun yanında yükler de vardır. Aile bağları, dayanışma, sabır kişisel gelişimde ihtiyacımız olan çok büyük donelerdir. Ama aynı zamanda Türk toplumunun bireylere yüklediği ve olumsuz sonuçlara yol açan kavramlar vardır. Özgüven eksikliği, değersizlik duygusu, yeniliğe kapalılık gibi kavramlardır. Bunun gibi kişisel gelişimi etkileyen faktörler vardır.

Türk insanının grup çalışmalarından uzak olması da kişisel gelişimi etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Grup çalışması demek, kişinin gücünü iki kat arttıran bir eylemdir. Toplumun bireye bakışı, toplum - birey ilişkisi kişisel gelişimi etkileyen faktörlerin başındadır. KİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE NE GİBİ SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR? Özgüven problemleri, kendini tanımama problemi gibi çalışmalar çözülebilir. İyi insan olma travması, sürekli vermek üzerinden kendini iyi hissetme durumudur. Kişisel gelişim, bu konuda da kişiye çok yardımcı olur. Diğer taraftan iş hayatında büyük yarar sağlar. Çünkü iş demek, iletişim yeteneklerinin maksimum kullanıldığı, doğru düşünce alışverişinin yapıldığı bir ortamdır. Kişisel gelişim bu ilişkilerde, ayrıca aile ve çevreyle yapılan ilişkilerde bize son derece yardımcı olur. KİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI BİREYE ÖZEL HALE NASIL GETİRİLİR? Kişisel gelişim çalışmasının nasıl süreceği ve nasıl yapılacağını zaten kişi kendisi belirler. Yani kişi bir kişisel gelişim çalışması içerisine giriyorsa, kişisel gelişimin doneler, süreleri, kişisel gelişim modüllerinin hangilerinin kullanılacağı tamamen kişinin ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Kişi merkezdedir ve onun ihtiyaçları üzerinden her şey belirlenir.

Her insanın öncelikleri, algıları farklıdır. Kişisel gelişim uzmanının bu anlamda karşısındaki danışanının özelliklerini ve potansiyellerini çok iyi saptayıp, buna özel bir kişisel gelişim sırası yaratması gerekmektedir. KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI İLE PSİKOLOG ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? Psikologlar bizler için çok büyük yardımcılardır. Bu işin tıp alanındaki bütün donelere sahip olan kişilerdir. Kişisel gelişim çalışmasına başlayacak bir kişinin sağlıklı olması, kişisel gelişim uzmanıyla bir araya gelmesini sağlar. Eğer duygusal anlamda hayatını etkileyen ve başa çıkamadığı ciddi psikolojik sorunlara sahipse, psikolog ya da psikiyatristler ile bir araya gelir. Bir kişisel gelişim uzmanı asla bir psikolog değildir. Psikolog gözetiminde tedavi gören bir kişi, aynı zamanda bir kişisel gelişim uzmanıyla da çalışabilir. Ancak bu organize olmuş bir yapı içerisinde olmak zorundadır. KİŞİSEL GELİŞİMDEN BEKLENTİLER NELERDİR? Kişiler genelde bambaşka bir insan olmak isteğinde olabilirler. Şunu bilmek gerekir ki, hepimiz kendimiziz. Kişisel gelişim çalışması sizi başka bir insana dönüştürmez, sizi siz yapar. O güne kadar kullanılmayan potansiyelleri kullanmayı sağlar. Kötü gözüken tarafların aslında o kadar da kötü olmayacağını gösterir.

Kişisel gelişim çalışmalarına başlarken belirlenecek hedeflerin gerçekçi olması da bu anlamda çok önemlidir. Kişisel gelişim gerçekler üzerinden hareket eder, hayaller üzerinden kişileri yönlendirmez. KİŞİSEL GELİŞİMDE KARAKTER RENKLERİ NELERDİR? Kişisel gelişimde, kişilikleri renklerle ifade etmeyi tercih ederiz. Kişinin karakteri sadece renklerle açıklanabilecek kadar kısıtlı değildir. Ancak genelleme yapmak istediğimizde karakterleri kırmızı, sarı, yeşil ve mavi olarak dörde ayırırız. Türk insanında çok görülen bir karakter tipi olan sarı renkte, dağınıklık özelliği olur, ancak o dağınıklığın içerisinde aradığı her şeyi bulurlar. Fakat onların kendilerine göre farklı bir sistemi vardır. Sarı karakterin en belirgin özelliği çok eğlencelidirler. Hep öğrenmeye isteklidir, bu anlamda gelişmeye açıktırlar. Mavi karakter, işine oldukça sadık, detaylara takıntı noktasında önem veren, işiyle ilgili çok endişelenen bir karakterdir. Mavi karakterlere iş konusunda her zaman güvenilebilir. Yeşil karakter tam olarak bir ara bulucudur. Kriz ortamında yatıştırmayı bilir, ön plana çıkmaktan hoşlanmaz, her zaman olduğu karakterden memnundur.