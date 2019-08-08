'Kişisel verilerinizi paylaştık, özür dileriz!'

Twitter'ın gizilik ayarlarında yaşanan bir problem nedeniyle, kullanıcıların bilgilerini 'izin vermeseler dahi' reklam verenlerle paylaştığı öğrenildi. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tercihleriniz konusunda bize güvendiniz ama biz başarısız olduk" ifadeleri kullanıldı.

KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞTIĞINI AÇIKLADI

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım platformu Twitter, güvenlik ayarlarında bir problem yaşandığını ve bu sorun nedeniyle kullanıcıların kişisel verilerinin izinleri dışında reklam verenlerle paylaşıldığını açıkladı.

PROBLEM PAZARTESİ ÇÖZÜLDÜ

Yaşanan güvenlik hatasından 'Ayarlar' bölümünden reklamlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapan kullanıcıların da etkilendiği öğrenildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu problemin pazartesi günü çözüldüğü belirtildi ve hatadan kaç kişinin etkilendiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada "Bize izin vermeseniz bile, örneğin bir reklama tıkladıysanız ne zaman etkileşime girdiğiniz ve ülke konumunuz gibi belirli verileri ölçüm ve reklam ortaklarıyla paylaşmış olabiliriz. Tercihleriniz konusunda bize güvendiniz ama biz başarısız olduk" ifadeleri kullanıldı.