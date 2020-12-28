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Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk

Hande Öztürk Hande Öztürk 28.12.2020 18:07 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tesisler, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Özellikle charter seferleri ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı.

erciyes kayak merkezi

DHA'nın haberine göre zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara kayakseverler, maske takarak alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarının uygulandığı Erciyes'te turistler keyifli zaman geçirdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, son 1 haftada 3 bine yakın yabancı turistin Erciyes'e geldiği bildirildi.

erciyes kayak merkezi

ERCİYES KAYAK MERKEZİ

Kayseri ilinin 25 km güneyinde yer alan Erciyes Dağı, 3.916 metrelik zirvesiyle Türkiye’deki en yüksek 5. dağ. Bölgede farklı zorluk derecelerinde toplamda 32 adet pist bulunuyor.

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