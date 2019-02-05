Kişiye özel immünoterapi küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde de kullanılmaya başlandı

Ülkü Görmez Ülkü Görmez
SAĞLIK  | 05.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

Küçük hücreli akciğer kanseri en tehlikeli kanser türleri arasında yer alıyor. Geliştirilen Kişiye Özel İmmünoterapi yöntemi küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisinde de kullanılmaya başlandı. Konu ile ilgili bilgiler veren İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, hücrelerin hızla çoğaldığı bu kanser türünün tedavisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. İşte detaylar...

Kişiye özel immünoterapi küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde de kullanılmaya başlandı

Küçük hücreli akciğer kanseri immünoterapiye çok duyarlı ve bağışıklıkla ilgili immünojen bir kanser türüdür. Bağışıklığın çalışmadığı, kanser hücrelerinin çok hızla çoğaldığı bir kanser türüdür küçük hücreli akciğer kanseri. Bu nedenle immünoterapi devreye girinceye kadar tedavilerin başlarında kemoterapi kullanılabilir. Kemoterapinin çok duyarlı olduğu ve duyarsız olduğu iki türlü küçük hücreli akciğer kanseri vardır. Kemoterapinin duyarlı olduğu küçük hücreli akciğer kanserinde immünoterapi kemoterapi ile eşzamanlı uygulanır. Bunda kemoterapinin hem yan etkileri yok edilir hem de etkinliği maksimum düzeyde arttırılır. Hedef kanser hücresine yönelik olduğu için kemoterapi uygulanmasında bir sakınca yoktur hatta faydası vardır. Hastaya çok büyük zaman kazandırılır ve birlikte sinerjik bir etki oluşturulur. Dolayısı ile burada kombine bir tedavi şeklinden bahsedebiliriz. Fakat bazı önemli ayrıntıları da gözden kaçırmamak gerekir. Öncelikle hasta kemoterapi uygulanmış bir şekilde immünoterapi için başvurduysa bağışıklık sistem testlerinin bazıları yanlış sonuç vereceği için belli başlı testler yapılabilir. Eğer kemoterapi hiç uygulanmadan hasta gelmişse bağışıklık testlerinin tümü yapılır. O zaman kansere neden olan altta yatan faktörlerle ilgili daha fazla veriye ulaşma şansı doğar. Bundan dolayı kemoterapiye ya da radyoterapiye başlamadan önce immünoterapiye başlamak daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.

'KANSERİ TETİKLEYEN NEDENLER ÖNEMLİ

Kanser oluşumunda altta yatan nedenlerin iyi araştırılması gerektiğinin altını çizen Dr. Ülkü Görmez,” Kanserler bağışıklık sistemi hastalıklarıdır. Bağışıklık sisteminde özellikle; T lenfositlerde, akyuvarlarda ne gibi defektler ve sorunlar var, özellikle bağırsak florasında ne gibi hastalıklar oluştuğunun mutlaka ve mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Bu hastalarda meydana gelen biyokimyasal değişiklikleri, endokrinolojik ve metabolik değişiklikleri, vitamin eksikliklerini ortaya koymak gerekiyor. Buna göre de kişiye özel bir beslenme ve ilaç programı oluşturması gerekiyor. Bu hastalarda damardan yüksek doz vitamin takviyeleri ve aşı programları uygulanıyor. Aşı programları protokoller şeklinde gerçekleşiyor ancak kemoterapi bitiminde 2-3 ay sonra yapılıyor. Çünkü kemik iliğinin tekrar yapılanması gerekiyor, aşı programlarının oluşturulabilmesi için kemik iliğinin tekrar güçlenmiş ve çalışır hale gelmiş olması gerekiyor. Akyuvarlarının normale gelmiş olması gerekiyor ki, aşılar iş görür hale gelsin. Aşıların buradaki amacı bağışıklığı tekrar ektive etmek ve bağışıklığın kötü huylu kanser hücrelerini tanır hale ve yok eder hale gelmesini öğretmektir. Özetle vücudu kanser hücrelerini yok etmeye yönelik eğitiyoruz diyebiliriz. ” dedi.

İMMÜNOTERAPİ HASTALIKLA SAVAŞMAK İÇİN VÜCUDU EĞİTİYOR

Tedavi programlarının mutlaka kişiye özel planlandığını ifade eden Görmez,” Kişiye özel immünoterapi ile yaptığımız vücudu eğitmek, onarmak ve doğruyu göstermektir çünkü kanserin temeldeki problemi, bağışıklığın kanser hücresini tanıyamamasından ve yok edememesinden kaynaklanıyor. Normal bir bünyede de kanser hücreleri her gün üretiliyor ama biz tanıdığımız için, normal akyuvarlara sahip olduğumuz için bu kanser hücrelerini yok ediyoruz. Ama kanser hastalarında bu yok edilemediği için tümörler ve metastazlar oluşuyor. Duyarsız bir bağışıklık var, bu duyarsız bağışıklığı tekrar duyarlı hale getirmek gerekiyor. Burada da kişiye özel immünoterapi devreye giriyor. Kişinin bağışıklık sistemi sorunu ne? Bunun net olarak ortaya konması gerekiyor. Buna göre de bağışıklık sistemi tekrar yapılandırılıyor. İsrail, Amerika ve Dünyanın çeşitli merkezlerinde uygulanan aynı protokol uygulanıyor bizde de. Tedavinin başarısında belli başlı kriterler çok önemli rol oynuyor. Özellikle CEA (karsinoembriyonik antijen) düzeyinin yüksekliği hastanın sağ kalımını çok etkiliyor. Hastanın tedaviye başlarken CEA düzeyi ne kadar düşükse sağ kalım ve hastanın hastalıktan kurtulma şansı o kadar yüksektir. Tedavi süresi ise kişiye göre değişkendir. 6 ay ile 3 yıl arasında bağışıklık sisteminin sorununa bağlı olarak değişebiliyor” şeklinde konuştu.

ONKOLOJİ VE KİŞİYE ÖZEL İMMÜNOTERAPİ ARASINDA FARK VAR MI?

Onkolojik immünoterapi ile kişiye özel immünoterapinin farklı tedaviler olduğunu ve birbirine karıştırılamaması gerektiği vurgusunu yapan Ülkü Görmez,” Onkolojik immünoterapide TNF Alfa, anti TNF Alfa, Mabhthera gibi akıllı moleküller kullanılıyor. Bunlar gerek romatolojide gerekse onkolojide kullanılan popüler akıllı moleküllerdir. Bunlar kemoterapiden farkı olmayan immünoterapinin tesrine bağışıklığı baskılayan tedavilerdir. Bu tedaviler herkse standart olarak uygulanan tedavilerdir. Kök hücreleri, kemik iliği hücrelerini, lökositleri, sağlıklı çalışan akyuvarları yok eden çok ciddi yan etkili olan tedavilerdir. Kişiye özel immünoterapide ise 1962'den bu yana yapılan çalışmalarda ve tedavi örneklerinde yan etki tespit edilmemiştir. Lokositlere zarar vermez tam tersi onarıcı özelliği bulunmakla beraber onları çalışır hale ve tekrar kanser hücresini görür hale getirerek hedefe yöneltir. Kişiye özel immünoterapide hastaya tüm testler yapıldıktan sonra tedavi de kişiye özel planlanır. Hastanın beslenmesi yeniden düzenlenir ve buna göre uygun kombine tedavi planı çıkarılır.” ifadelerini kullandı.

Facebook: @drulkugormez
Instagram: @immunoterapiturkiye

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Anahtar Kelimeler:
kanser akciğer kanseri

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