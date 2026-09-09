Kışlık hazırlığı yapanlar dikkat: Kavanozları sakın böyle kullanmayın!

Kış hazırlığında özellikle taze fasulye, bezelye, patlıcan, kabak, mısır ve benzeri sebzeler sık sık kavanozlanarak saklanıyor. Ancak düşük asitli gıdaların konserve edilmesi sırasında doğru ısıl işlemin uygulanması büyük önem taşıyor.

Konserveyi yalnızca normal tencerede kaynatmak güvenli bir yöntem olarak görülmemeli. Bazı bakterilerin dayanıklı sporları 100 dereceye ulaşan kaynama sıcaklığında bile canlılığını sürdürebiliyor.

Bu nedenle düşük asitli sebzelerin güvenli şekilde konserve edilmesinde basınçlı konserve ekipmanı kullanılması önem taşıyor.

KAPAĞI ŞİŞEN KAVANOZU ASLA AÇIP TADINA BAKMAYIN

Konservenin bozulduğunu her zaman kokusundan veya görüntüsünden anlamak mümkün olmayabilir. Bu nedenle şüpheli kavanozlarda “bir tadına bakayım” düşüncesi ciddi risk taşıyor.

Özellikle kapağı bombelenmiş, şişmiş veya sızıntı yaptığı fark edilen kavanozlar tadılmadan atılmalı.

SICAK YEMEĞİ KAVANOZA KOYUP TERS ÇEVİRMEYİN

Son yıllarda sosyal medyada sıkça görülen yöntemlerden biri de yeni pişmiş yemeği sıcakken kavanoza doldurup kapağını kapatmak ve kavanozu ters çevirmek.

Ancak kavanozun vakumlanması, içerisindeki zararlı mikroorganizmaların yok olduğu anlamına gelmiyor.

Özellikle et, tavuk ve sebze içeren pişmiş yemekleri bu yöntemle haftalarca saklamak yerine, kısa sürede tüketmek veya uygun şekilde dondurmak çok daha güvenli bir seçenek.

ESKİ KAVANOZ KAPAKLARINI TEKRAR KULLANMAYIN

Konserve hazırlarken kapağın sağlam olması da en az kavanozun temizliği kadar önemli.

Daha önce kullanılmış kapaklar zamanla özelliğini kaybedebilir ve kavanozun tam olarak hava almamasını engelleyebilir. Bu nedenle konservelerde yeni ve uygun kapaklar tercih edilmeli.

KAVANOZLARI TERS ÇEVİRMEK GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Kavanozları doldurduktan sonra ters çevirerek soğutmak, ev yapımı konservelerde yıllardır kullanılan yöntemlerden biri. Ancak bu işlem tek başına konserveyi güvenli hale getirmiyor.

Asıl önemli olan gıdanın uygun şekilde işlenmesi ve kavanozun doğru koşullarda saklanması.

EN GÜVENLİSİ DONDURUCU OLABİLİR

Kışlık sebzeleri uzun süre saklamak isteyenler için dondurucu da pratik bir alternatif sunuyor.

Sebzeler kısa süre haşlandıktan sonra soğuk suya alınarak hızlıca soğutulabilir. İyice kurutulan sebzeler porsiyonlara ayrılarak dondurucuya kaldırılabilir.