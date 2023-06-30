Kısmet bu akşam var mı, neden yok? Kısmet yeni bölüm ne zaman? 30 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı

Kısmet'in yeni bölümüne ilişkin tarih araştırmaları hız kazandı. Ekranların yeni dizisi Kısmet, her cuma akşamı FOX'ta yayınlanıyor. Kanalın 30 Haziran Pazartesi gününe ait yayın akışında Kısmet'in yer almadığı fark edildi. Peki, Kısmet dizisi neden yayınlanmıyor? Kısmet yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 30 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı...
FOX'ta yayın hayatına başlayan Kısmet dizisi cuma günleri yayınlanmakta. 30 Haziran 2023 Cuma akşamı Kısmet dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin yayın saatinde Kısmet'in tekrar bölümü yayınlanacak.
FOX TV'nin 30 Haziran 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Kısmet dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.
Dizi, Kurban Bayramı haftası nedeniyle yayınlanmayacak. Kısmet, 7 Temmuz Cuma günü 3. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
22:30 Ali Kundilli 2 (Yerli Sinema)