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Kısmet bu akşam var mı, neden yok? Kısmet yeni bölüm ne zaman? 30 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı

30.06.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmet dizisi neden yok, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başrollerini Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü Fox Tv'nin 30 Haziran 2023 tarihli yayın akışı listesinde dizinin yayın saatinde yer almadı. Diziyi seyretmek isteyenler Kısmet'in yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Kısmet bu akşam yok mu, neden yok? Kısmet dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kısmet bu akşam var mı, neden yok? Kısmet yeni bölüm ne zaman? 30 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı

Kısmet'in yeni bölümüne ilişkin tarih araştırmaları hız kazandı. Ekranların yeni dizisi Kısmet, her cuma akşamı FOX'ta yayınlanıyor. Kanalın 30 Haziran Pazartesi gününe ait yayın akışında Kısmet'in yer almadığı fark edildi. Peki, Kısmet dizisi neden yayınlanmıyor? Kısmet yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 30 Haziran 2023 FOX TV yayın akışı...

KISMET NEDEN YOK?

FOX'ta yayın hayatına başlayan Kısmet dizisi cuma günleri yayınlanmakta. 30 Haziran 2023 Cuma akşamı Kısmet dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

kısmet-oyuncuları

Dizinin yayın saatinde Kısmet'in tekrar bölümü yayınlanacak.

KISMET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin 30 Haziran 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Kısmet dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

kısmet-dizisi

Dizi, Kurban Bayramı haftası nedeniyle yayınlanmayacak. Kısmet, 7 Temmuz Cuma günü 3. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

30 HAZİRAN 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

22:30 Ali Kundilli 2 (Yerli Sinema)


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