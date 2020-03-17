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Kısmetse OIur'la tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kısmetse Olur programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından Amerika'da koronavirüse yakalandığını söyledi. Bu zamana kadar virüsle dalga geçtiğini söyleyen Çördük, 'Çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum' dedi.

Kısmetse OIur'la tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı

Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında adını duyuran ve şimdilerde Amerika'da yaşayan Cansel Çördük, koronavirüse yakalandı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Çördük, "Birkaç dakika önce testim pozitif çıktı ve karantinaya alındım" diyerek takipçilerine kötü haberi verdi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gelin adayı Cansel Çördük, yaptığı paylaşımda kötü haberi şu sözlerle verdi:

"Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen. Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar... Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi. Bu kadın para için burada değil... Ve evet böyle insanlar hala var. O yardım etmek istiyor. Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar. 2 hafta karantinada kalacağım. Asla evden çıkma! Ben atlatacağım ama 53 yaş ve üstü hayır."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kim lan! neresi veya neyiyle ünlü!? bu toplum önderi çözemedim
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