Kısmetse Olur'un yeni sezonu, izdivaç programlarının televizyon ekranlarında yasaklanması nedeniyle YouTube platformunda ekranlara geliyor. Henüz 6 bölüm yayınlanan program sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Peki Kısmetse Olur 7. bölüm ne zaman? Kısmetse Olur hangi günler yayınlanıyor, saat kaçta? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur, 7. bölümü ile 19 Aralık Pazartesi günü saat 18.30'da ekranlara gelecek.

KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur programı haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

