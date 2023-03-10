MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kısmetse Olur'a bir TikTok fenomeni daha katıldı! Kısmetse Olur Buse Korkmaz kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur'a bir TikTok fenomeni daha katıldı! Kısmetse Olur Buse Korkmaz kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

10.03.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne yeni bir gelin adayı katıldı. Daha önce TikTok fenomeni Aybüke Çangal programda Tolga ile aşk yaşadıktan sonra diskalifiye olmuştu. Bu kez, TikTok fenomeni Buse Korkmaz programa katıldı. Erkekler evine giderek kendini tanıtan Buse Korkmaz, maço erkeklerden hoşlanmadığını dile getirdi. Korkmaz, ilk görüşmesini Berat ile yaptı. Peki, Kısmetse Olur Buse Korkmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse Korkmaz'ın Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur'a bir TikTok fenomeni daha katıldı! Kısmetse Olur Buse Korkmaz kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur'da TikTok fenomeni Buse Korkmaz rüzgarı esti. Zeynep Buse Korkmaz, Kısmetse Olur:Aşkın Gücü adlı evlenme programının yeni gelin adayı oldu. TikTok ve Instagram hesaplarında milyonlarca takipçiye sahip olan Korkmaz, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor. Yeni gelin adayı Buse Korkmaz'ın hayatı merak edildi. İşte TikTok fenomeni Buse Korkmaz hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KISMETSE OLUR'A YENİ GELİN ADAYI

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan TikTok fenomeni Aybüke Çangal'dan sonra bu kez yeni bir fenomen isim programa katıldı. TikTok fenomeni Zeynep Buse Korkmaz, Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformu üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yeni gelin adayı oldu. Kormaz, ilk görüşmesini Berat'la yaptı.

321537302_860267335173358_2801045298227056992_n

BUSE KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, INSTAGRAM HESABI NE?

Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Buse Korkmaz, fenomenliğinin yanı sıra güzellik merkezi sahibidir.

332774372_214719024385880_6113035145701310766_n

Instagram'da 'busekorkmaziniz' kullanıcı adıyla 1 milyon, 'busekorkmaz' isimli TikTok hesabında ise 6 milyona yakın takipçisi bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aslan ile Devin arasında ipler geriliyorAile 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aslan ile Devin arasında ipler geriliyor
Urfalı Zeyno adeta bambaşka biri! Görenler tanıyamadıUrfalı Zeyno adeta bambaşka biri! Görenler tanıyamadı
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...
Anahtar Kelimeler:
buse korkmaz kısmetse olur buse yaşında

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

Erdoğan seçim kararını açıkladı!

Erdoğan seçim kararını açıkladı!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.