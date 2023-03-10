Kısmetse Olur'a bir TikTok fenomeni daha katıldı! Kısmetse Olur Buse Korkmaz kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur'da TikTok fenomeni Buse Korkmaz rüzgarı esti. Zeynep Buse Korkmaz, Kısmetse Olur:Aşkın Gücü adlı evlenme programının yeni gelin adayı oldu. TikTok ve Instagram hesaplarında milyonlarca takipçiye sahip olan Korkmaz, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor. Yeni gelin adayı Buse Korkmaz'ın hayatı merak edildi. İşte TikTok fenomeni Buse Korkmaz hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KISMETSE OLUR'A YENİ GELİN ADAYI

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan TikTok fenomeni Aybüke Çangal'dan sonra bu kez yeni bir fenomen isim programa katıldı. TikTok fenomeni Zeynep Buse Korkmaz, Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformu üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yeni gelin adayı oldu. Kormaz, ilk görüşmesini Berat'la yaptı.

BUSE KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, INSTAGRAM HESABI NE?

Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Buse Korkmaz, fenomenliğinin yanı sıra güzellik merkezi sahibidir.

Instagram'da 'busekorkmaziniz' kullanıcı adıyla 1 milyon, 'busekorkmaz' isimli TikTok hesabında ise 6 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



