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  4. Kısmetse Olur'a katılan yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz'ın cesur pozları dikkat çekti

Kısmetse Olur'a katılan yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz'ın cesur pozları dikkat çekti

10.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Buse Korkmaz, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yeni gelin adayı oldu. Daha önce TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın katıldığı programa bu kez yeni bir TikTok fenomeni daha katılmış oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Korkmaz'ın cesur pozları da dikkat çekti.

Kısmetse Olur'a katılan yeni gelin adayı TikTok fenomeni çıktı! Buse Korkmaz'ın cesur pozları dikkat çekti

TikTok fenomeni olduğu bilinen Zeynep Buse Korkmaz, Kısmetse Olur:Aşkın Gücü adlı evlenme programına katıldı. TikTok ve Instagram hesaplarında milyonlarca takipçiye sahip olan Korkmaz, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor.

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YENİ GELİN ADAYI TİKTOK FENOMENİ ÇIKTI

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan TikTok fenomeni Aybüke Çangal'dan sonra bu kez yeni bir fenomen isim programa katıldı.

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TikTok fenomeni olan Zeynep Buse Korkmaz, Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformu üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yeni gelin adayı oldu.

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Maço erkeklerden hoşlanmadığını dile getiren Kormaz, ilk görüşmesini Berat'la yaptı.

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Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir.

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TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Buse Korkmaz, fenomenliğinin yanı sıra güzellik merkezi sahibidir.

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Instagram'da 'busekorkmaziniz' kullanıcı adıyla 1 milyon, 'busekorkmaz' isimli TikTok hesabında ise 6 milyona yakın takipçisi bulunan Korkmaz'ın cesur pozları da dikkat çekti.

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