Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler, ne zaman, saat kaçta? 17 Aralık 2022 Kısmetse Olur Aşkın Gücü 6. Bölüm izle

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 6. Bölüm 17 Aralık 2022 Cumartesi günü YouTube'da yayınlanacak. Kısmetse Olur Aşkın Gücü 6. Bölüm fragmanının YouTube'da yayınlanmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü 6. Bölüm izle ekranı...

KISMETSE OLUR 6. BÖLÜM İZLE (17 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

KISMETSE OLUR 6. BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

KISMETSE OLUR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk bölümü Pazartesi günü YouTube'da canlı olarak ekrana geldi.

Kısmetse Olur 2022'nin yeni bölümleri saat 18:30'da yayınlanıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

KISMETSE OLUR NEREDE YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı televizyonda değil, Youtube platformunda yayınlanıyor.

Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkıyor.

KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

