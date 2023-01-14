Kısmetse Olur Aybüke'den seksi Tiktok dansı! Milyonlarca beğeni aldı!

Tiktok'ta Aybükeyim kullanıcı adıyla videolar paylaşan Aybüke Çangal rapçi Çakal'ın ismini boynuna dövme yaptırarak adını duyurmuştu. Çok kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Aybüke şu anda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yer alıyor. Yeşil seksi elbisesiyle yaptığı dansı Tiktok hesabında paylaşan Aybükeyim'in videosuna adeta beğeni yağdı.

Tiktok'ta SZA - Big Boy şarkısıyla yaptığı seksi dansı paylaşan Aybükeyim kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Özellikle gençlerin takip ettiği Tiktok fenomeninin paylaşımına yorum yağdı.

Seksi paylaşıma gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Güzel ve farkında!

Kısmetse olur 'da kesinlikle giyyyy

Çok güzelsin

Aybüke son dönemde uğradığı siber zorbalıkla da gündemdeydi.

Sosyal medya hesaplarının hacklenmesiyle bütün konuşmaları ifşa edilmişti. Instagram sayfasında bütün fotoğraflar paylaşılmıştı.

ÇAKAL DÖVMESİNDEN KISMETSE OLUR'A

Aybüke Çangal'ın fenomen olma hikayesi biraz farklı. Hayranı olduğu rapçi Çakal'ın ismini boynuna yazdırmasıyla bir anda üne kavuştu.

Aybüke'nin Tiktok'ta şu an 1.6 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaştığı videolar ise toplamda 74.1 milyon beğeni almış.



