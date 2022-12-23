Kısmetse Olur Aybüke'nin estetiksiz hali ortaya çıktı! Gören Hande Erçel sandı

5 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur programı, yeni bölümleriyle YouTube'da milyonlarca izlenme oranlarına ulaşıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle YouTube'ta seyirciyle buluşan programın birbirinden ilginç karakter özellikleri olan yarışmacıları da dikkat çekiyor.

Yayına başladığı günden itibaren de kadın yarışmacıların photoshoplu halleri, gerçek hayattaki ve sosyal medyadaki halleri arasındaki farklar da gündemden düşmek bilmedi.

Şimdi ise Kısmetse Olur evinin favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı.

21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın eski hali gündem oldu.

Aybüke'nin yaşadığı değişim de görenleri şaşırttı.



