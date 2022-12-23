MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Aybüke'nin estetiksiz hali ortaya çıktı! Gören Hande Erçel sandı

Kısmetse Olur Aybüke'nin estetiksiz hali ortaya çıktı! Gören Hande Erçel sandı

23.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra geri dönen Kısmetse Olur sosyal medya çok konuşuluyor. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali tıpkı Hande Erçel.

Kısmetse Olur Aybüke'nin estetiksiz hali ortaya çıktı! Gören Hande Erçel sandı

5 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur programı, yeni bölümleriyle YouTube'da milyonlarca izlenme oranlarına ulaşıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle YouTube'ta seyirciyle buluşan programın birbirinden ilginç karakter özellikleri olan yarışmacıları da dikkat çekiyor.

frdfddr

Yayına başladığı günden itibaren de kadın yarışmacıların photoshoplu halleri, gerçek hayattaki ve sosyal medyadaki halleri arasındaki farklar da gündemden düşmek bilmedi.

Ekran görüntüsü 2022-12-23 120026

Şimdi ise Kısmetse Olur evinin favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü 2022-12-23 120040

21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın eski hali gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2022-12-23 120058

Aybüke'nin yaşadığı değişim de görenleri şaşırttı.

Ekran görüntüsü 2022-12-23 120112


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' denmişti! Ceren Hindistan o davayı kaybetti'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' denmişti! Ceren Hindistan o davayı kaybetti
Yeni öpüşme sahnesi sızdı! Bakın bu sefer kimle...Yeni öpüşme sahnesi sızdı! Bakın bu sefer kimle...
Bomba sözler! "Asgari ücretle çalışan..."Bomba sözler! "Asgari ücretle çalışan..."
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel sosyal medya yaşında erçel

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Galatasaray maçında skandal hakem kararı

Galatasaray maçında skandal hakem kararı

Stüdyoda birbirlerinin üstüne yürüdüler! "Kaç kişiyle beraber..."

Stüdyoda birbirlerinin üstüne yürüdüler! "Kaç kişiyle beraber..."

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.