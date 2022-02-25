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Kısmetse Olur Aycan Varış hakkında bomba iddia! "Ayıplı hiçbir durum yok"

25.02.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldığı iddia edildi. Kısmetse Olur Aycan iddialar sonrası "Uzun uzun açıklarım ama milletin ekmeğine yağ süreceğim. Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum" dedi.

Kısmetse Olur Aycan Varış hakkında bomba iddia! "Ayıplı hiçbir durum yok"

'Kısmetse Olur' gelin adaylarından olan ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Aycan Varış'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleneceği haberleri gündem oldu. Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile Hakan Altun'un sahnesine gitti. Varış, burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin bu teklifine 'evet' diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

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UFUK BAYRAKTAR'IN KARDEŞİ

Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı. Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği çok kısa sürdü.

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KISMETSE OLUR AYCAN HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Kısmetse Olur Aycan bu iddialar üzerine "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım" dedi.

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Aycan Varış daha sonra ise "Ayıplı hiçbir durum yok" yorumunda bulundu.


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