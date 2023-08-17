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Kısmetse Olur Batuhan kendi cinsel içerikli görüntülerini yaymış! Mesleğini itiraf etti

17.08.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla ünlenen Batuhan Boz sosyal medyada yaptığı itiraf gündeme geldi. Batuhan Boz meğerse, cinsel içerikli görüntülerini kendisi sosyal medyada yayıyormuş... İşte olayın detayları ve genç yarışmacının mesleği...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı zaman zaman yarışmacılarıyla gündeme geliyor. Programdaki tavırlarıyla sık sık tartışma yaratan Batuhan Boz da öne çıkan isimlerden. Yarışmacı Batuhan'ın geçtiğimiz günlerde cinsel içerikli videoları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Özel görüntüleri yayılan Batuhan, bu durumu kendisini bildiren takipçilerine 'Merak etmeyin, bu videoları ben yüklüyorum zaten' diyerek herkesi şok etmişti.

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İsyan ettiren yorumlar! 'Beni ürkütüyor' İsyan ettiren yorumlar! 'Beni ürkütüyor'

Kısmetse Olur Batuhan meğerse bir mesajlaşma uygulaması üzerinden para karşılığı VIP üye olan takipçileriyle cinsel içerikli videolarını paylaşıyormuş!

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Söylediğine göre de kendisi şu an bir porno sektörü çalışanı ve takipçilerine verdiği yanıtlarla da gündemde.

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BATUHAN BOZ KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan Boz daha önce kendisini şöyle anlatmıştı:

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"23 yaşındayım Ankara da yaşıyorum, Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyim, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum, modellik yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum. 2021'de 4. Best Fotomodel oldum. Caz, blues, ispanyol pek çok tarz da gitar çalıyorum Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da çeşitli konserler verdim."

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