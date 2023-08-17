Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari bir süredir ekranlardan uzakta. Bir kızı olan Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ancak güzel oyuncu kendisine gelen bazı yorumlardan bıkmış durumda. Tatari paylaşımında bu yorumlara şöyle isyan etti:



"Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara bu konuda öz güveni eksik insanlara neler yapabileceği bu yorumların, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum."





