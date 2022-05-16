Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur tarzıyla olay oldu! "Bu ne hal böyle"

'Kısmetse Olur' programı ile tanınan Cansel Çördük Türkiye'yi terk etti ve modellik yaparak kendine farklı bir yol çizdi. Sosyal medyayı aktif kullanın yarışmacının zaman zaman paylaşımları ve son hali gündeme geliyor. İddialı tarzıyla adından söz ettiren Kısmetse Olur Cansel Çördük süper mini elbisesiyle pozunu paylaştı.

Göğüs dekoltesi detayı da bulunan elbisesiyle pozunu paylaşan Cansel'e yine değişimiyle ilgili yorum yağdı.

Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Eser West'le yaşadığı aşka çok konuşulan Cansel Çördük artık bambaşka bir tarza ve görüntüye sahip.

Cansel Çördük'ün iddialı göğüs dekoltesine "Kızım sen çok güzeldin bu hal ne", "Dekolte abartılmış yine", "Yakıyorsun", "Estetiklerin çok abartı" yorumları geldi.

