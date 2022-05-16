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Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur tarzıyla olay oldu! "Bu ne hal böyle"

16.05.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasının öne çıkan isimlerinden, bir dönem Arda Turan ile mesajlaşmasıyla da tanınan Cansel Çördük iddialı tarzıyla sosyal medyayı salladı. Kısmetse Olur Cansel Çördük pozunu paylaşınca yine değişimine dair yorumlara da maruz kaldı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur tarzıyla olay oldu! "Bu ne hal böyle"

'Kısmetse Olur' programı ile tanınan Cansel Çördük Türkiye'yi terk etti ve modellik yaparak kendine farklı bir yol çizdi. Sosyal medyayı aktif kullanın yarışmacının zaman zaman paylaşımları ve son hali gündeme geliyor. İddialı tarzıyla adından söz ettiren Kısmetse Olur Cansel Çördük süper mini elbisesiyle pozunu paylaştı.

Göğüs dekoltesi detayı da bulunan elbisesiyle pozunu paylaşan Cansel'e yine değişimiyle ilgili yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Eser West'le yaşadığı aşka çok konuşulan Cansel Çördük artık bambaşka bir tarza ve görüntüye sahip.

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Cansel Çördük'ün iddialı göğüs dekoltesine "Kızım sen çok güzeldin bu hal ne", "Dekolte abartılmış yine", "Yakıyorsun", "Estetiklerin çok abartı" yorumları geldi.

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