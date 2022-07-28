Kısmetse Olur Cansel Çördük minicik bikinisiyle teknede poz verdi

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D'de uzun yıllar yayınlanan Kısmetse Olu yarışmasında ünlenen isimlerden biri de Cansel Çördük'tü. Eser West ile yarışmada sevgili olan ve bir dönem Arda Turan ile mesajları ortaya çıkan Cansel Çördük uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Hem modellik hem de şarkıcılık yapan Cansel Çördük değişimiyle ve erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir yurt dışında olan Kısmetse Olur Cansel son olarak saç rengini değiştirdi.

Yeni imajıyla öne çıkan Cansel tatil için ise Maimi'yi tercih etti. Cesur pozlara imza atan Cansel Çördük minicik bikinisiyle teknede poz verdi.

Çördük'ün pozlarını görenler "Orijinal saçlarınla daha güzelsin", "Bu kıza ne oldu?" yorumlarında bulundu.



