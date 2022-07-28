MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Cansel Çördük minicik bikinisiyle teknede poz verdi

Kısmetse Olur Cansel Çördük minicik bikinisiyle teknede poz verdi

28.07.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük değişimi ve paylaşımlarıyla sosyal medyada öne çıkan bir isim. Bir süredir Miami'de olan Cansel yeni saç rengiyle dikkat çekti. Kısmetse Olur Cansel minicik bikinisini giyip teknede poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kısmetse Olur Cansel Çördük minicik bikinisiyle teknede poz verdi

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D'de uzun yıllar yayınlanan Kısmetse Olu yarışmasında ünlenen isimlerden biri de Cansel Çördük'tü. Eser West ile yarışmada sevgili olan ve bir dönem Arda Turan ile mesajları ortaya çıkan Cansel Çördük uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Hem modellik hem de şarkıcılık yapan Cansel Çördük değişimiyle ve erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir yurt dışında olan Kısmetse Olur Cansel son olarak saç rengini değiştirdi.

wq

Yeni imajıyla öne çıkan Cansel tatil için ise Maimi'yi tercih etti. Cesur pozlara imza atan Cansel Çördük minicik bikinisiyle teknede poz verdi.

890

Çördük'ün pozlarını görenler "Orijinal saçlarınla daha güzelsin", "Bu kıza ne oldu?" yorumlarında bulundu.

pqpwp

tkmtm

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tiktok fenomeni Merve Yalçın'dan spor paylaşımı! Mini şortuyla poz verdiTiktok fenomeni Merve Yalçın'dan spor paylaşımı! Mini şortuyla poz verdi
100 günlük değişimi inanılmaz! Göbek gitti, karın kası geldi! 100 günlük değişimi inanılmaz! Göbek gitti, karın kası geldi!
Arsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştıArsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

ABD dengeleri değiştiriyor! Ve onaylandı

ABD dengeleri değiştiriyor! Ve onaylandı

İlginizi Çekebilir

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.