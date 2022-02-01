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Kısmetse Olur Cansel Çördük yeni mesleğiyle şaşırttı

01.02.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan bir dönem Arda Turan'la yazışmalarıyla gündeme gelen gelin adayı Cansel Çördük yeni mesleğiyle şaşırttı. Son dönemde yurt dışında modellik yapan gelin adayı Cansel şimdi de şarkıcı oldu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük yeni mesleğiyle şaşırttı

Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar zaman zaman gündeme geliyor. Yarışmadan sonra değişimiyle şoke eden Cansel Çördük son dönemde hayatını yurt dışında geçiriyor.

Instagram'da verdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren yarışmacı Cansel Çördük bir süre önce modellik yapıyordu. Gelin adayı Cansel şimdi de şarkıcılığa soyundu.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya hesabından şarkısını duyuran Çördük kendisine yardım edenlere teşekkür etti. Türk takipçilerinin bir kısmı Cansel Çördük'e "Sesin yok" yorumlarında bulundu.

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