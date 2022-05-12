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Kısmetse Olur'da Ayça aşkıyla tanınmıştı! Emre Ubeyli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!

12.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışma programında Ayça Ekin Beğen ile aşk yaşamasıyla tanınan Emre Ubeyli görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle gündeme gelen Emre Ubeyli'nin yakışıklılığından eser kalmadı. Herkesin bir dönem beğendiği Emre Ubeyli, yeni tarzı ve farklı görüntüsüyle dikkat çekti.

Kısmetse Olur'da Ayça aşkıyla tanınmıştı! Emre Ubeyli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!

Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur'un yarışmacıları arasında yer alan Emre Ubeyli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Yine o dönemin yarışmacıları arasında yer alan Ayça Ekin ile aşk yaşayan ve hemen ardından Hazal Atabek ile sevgili olan Emre Ubeyli, son görüntüsüyle sevenlerini şaşkına çevirdi.

AYÇA EKİN'LE YAŞADIĞI AŞKLA TANINMIŞTI

O dönemin yarışmacıları arasında yer alan Ayça Ekin ile yaşadığı aşkla adını tüm Türkiye'ye duyuran Emre Ubeyli, yeniden gündeme geldi.

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O dönemler herkesin favori damat adayları arasında yer alan Emre Ubeyli, yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

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SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Emre Ubeyli'nin son görüntüsü şoke etti.

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Instagram hesabında 452 bin takipçisi bulunan fenomen damat adayı, özel hayatıyla ve yeni tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İşte Emre Ubeyli'nin son hali;

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