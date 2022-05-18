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Kısmetse Olur'da Cansel Çördük'ün aşkıydı! İşte eski damat adayı Eser West'in son hali

18.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser West Kısmetse Olur adlı izdivaç programında popüler eski damat adaylarından biriydi. Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla bilinen Eser West, programdaki konuşmalarıyla sosyal medyada halen gündeme geliyor.

Kısmetse Olur'da Cansel Çördük'ün aşkıydı! İşte eski damat adayı Eser West'in son hali

Kısmetse Olur yarışmasıyla akıllara kazınan Eser West, Survivor 2017'ye hayranlarının büyük bir beklentisiyle gitmişti. Kıbrıs'a gideceğine inanılan West, performansının iyi olmasına rağmen Survivor'u bırakmak istemişti. İşte bir zamanların popüler ismi Eser West'in son hali...

ESER WEST'İN SON HALİ

32 yaşındaki Eser West yıllar içerisinde formundan hiçbir şey kaybetmemiş.

Kısmetse Olur'da Cansel Çördük'ün aşkıydı! İşte popüler damat adayı Eser West'in son hali

Instagram'da 407 bin takipçisi olan West, 'eserwest' kullanıcı adıyla takipçilerine paylaşım yapmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur'da Cansel Çördük'ün aşkıydı! İşte popüler damat adayı Eser West'in son hali

Kısmetse Olur'daki gelin adayı Cansel Çördük ile kavgalı ayrılan West, Survivor 2017'nin başarılı isimlerindendi.

Kısmetse Olur'da Cansel Çördük'ün aşkıydı! İşte popüler damat adayı Eser West'in son hali

Çıktığı 42 oyunun 23'ünü kazanan West, adadan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Kısmetse Olur'da Cansel Çördük'ün aşkıydı! İşte popüler damat adayı Eser West'in son hali

Sempatik eski damat adayı West, Kısmetse Olur'daki sözleri ve zaman zaman İngilizce konuşmalarıyla sosyal medyada halen gündem olmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur'da Cansel Çördük'ün aşkıydı! İşte popüler damat adayı Eser West'in son hali


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