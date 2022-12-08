Kısmetse Olur nereden izlenecek, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman başlıyor?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kısmetse Olur yeni formatı ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen programın 1. bölüm tanıtımı ise büyük beğeni topladı. Kısmetse Olur hangi kanalda, nereden izlenecek? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları ise merak edilmeye başlandı....

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen yarışma programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk bölümü 12 Aralık 2022 Pazartesi günü izleyicisi ile buluşacak.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENECEK?

Program bu kez TV ekranlarında değil Youtube platformu üzerinde yayınlanacak. Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkacak. Başvurular ise "askingucu.com" adresi üzerinden alınacak.



