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  4. Kısmetse Olur Oğulcan ve Mika Raun birlikte tatilde! Pozları gündem oldu

Kısmetse Olur Oğulcan ve Mika Raun birlikte tatilde! Pozları gündem oldu

27.06.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programında aylarca ilişki yaşayan ve programın şartlarında kısıtlayıcılığından rahatsız olup evden ayrılan Cansel ve Oğulcan bir süre önce ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılıktan sonra Oğulcan'ın Mika Raun ile görüntüleri ortaya çıktı.

Kısmetse Olur ile tanınan yarışmacılardan biri de Oğulcan idi. Oğulcan ve Cansel'in aşkları eve damga vurmuş ikili yarışmayı da terk etme kararı almıştı.

Programdan daha özgür ve rahat ilişki yaşamak istedikleri, kısıtlandıkları ve sözleşmedeki maddeleri gerçekleştiremeyecekleri için ayrılan çift bir süre sonra dışarıda ayrıldı.

Son günlerde Oğulcan ve cinsiyet değişimi sonrası görünümüyle gündem olan Mika Ruan birlikte tatilde görüntülendi.

Ekran Alıntısı

SAHİLDE VE YEMEKTE BİRLİKTELERDİ

Oğulcan ve Mika'nın plajda ve sonrasında akşam yemeğinde beraber olması "Aşk mı yaşıyorlar?" sorularını beraberinde getirdi.

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İkili henüz iddialara yanıt vermedi.

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