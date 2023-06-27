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Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin'in nişan pozu! Nişanlısı merak konusu oldu

27.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin nişanlandı. Oyuncunun nişan fotoğrafında herkes gizemli nişanlıyı merak etti. Ancak Uğur Bilgin fotoğrafta nişanlısının adını yazmadı. Uğur Bilgin'in nişanlısının kim olduğu merak konusu olsa da oyuncu bir bilgi paylaşmadı.

Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin'in nişan pozu! Nişanlısı merak konusu oldu

10 yıldır ekranda olan Güldür Güldür Show programının Mesut'u Uğur Bilgin evlilik yolunda ilk adımı attı.

Güldür Güldür Show‘un sevilen yüzlerinden Uğur Bilgin, nişanlandı.

42 yaşındaki ünlü oyuncu instagram sayfasından nişanlandığını ilan etti. Bilgin pasta keserken çekilen pozunun altına yüzük ve dua emojisiyle “27.062023” notunu düştü.

Uğur Bilgin‘in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti. Herkes ünlü oyuncunun nişanlısının kim olduğunu merak etti.

Ekran Alıntısı

Bir takipçi “Gelin hanım kimlerden?” diye sordu. Diğer bir takipçi “Ben de merak ettim ama google da bilmiyor” yazdı.

Bu arada Uğur Bilgin’in evlilik için ilk adımı attığı nişan paylaşımının altına Doğa Rutkay, Ali Sunal, Ecem Erkrk başta olmak altına onlarca ünlü meslektaşı tebrik mesajı attı.

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