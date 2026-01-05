Mynet Trend

Kısmetse Olur programıyla tanınmıştı: MHP Lideri Bahçeli'ye takım elbise dikecek

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

“Kısmetse Olur” programı ile tanınan Adnan Kızıltaş, kazandığı popülerliğin ardından erkek giyim sektörüne atılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Genel Merkez’de ziyaret ederek özel dikim takım elbisesi için ölçülerini aldı. O anları “Yeni bir marka doğuyor” sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Bir dönemin popüler televizyon programlarından “Kısmetse Olur” isimli evlilik yarışması, gelin ve damat adaylarıyla hala gündeme gelmeye devam ediyor. Programda tanınan Adnan Kızıltaş, programın 1. ve 2. sezonunda yer alarak yaşadığı sansasyonel ilişkilerle popülerliğini arttırmıştı.

Kısmetse Olur programıyla tanınmıştı: MHP Lideri Bahçeli ye takım elbise dikecek 1

Tanınırlığının artmasının ardından bunu iş fırsatına çeviren Kızıltaş, tekstil sektörüne adım atarak özel dikim takım elbise işine girdi.

Kısmetse Olur programıyla tanınmıştı: MHP Lideri Bahçeli ye takım elbise dikecek 2

O ANLARI SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Kızıltaş, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Kızıltaş ziyaretinin sebebini paylaşımlarında, MHP lideri Bahçeli'nin dikilecek olan takım elbisesinin ölçülerini almak için olduğunu belirtti.

Kısmetse Olur programıyla tanınmıştı: MHP Lideri Bahçeli ye takım elbise dikecek 3

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kızıltaş, paylaşımında “Bugün benim için unutulmaz bir gündü. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli ile bir araya geldik, ellerini öpüp hayır dualarını aldım. Kendisine yakışır şekilde takım ölçülerini aldık. Bir tebessüm, bir tebrik ve ardından gelen o cümle… ‘Yeni bir marka doğuyor’” yorumu yaptı.

Kısmetse Olur programıyla tanınmıştı: MHP Lideri Bahçeli ye takım elbise dikecek 4

