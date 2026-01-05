Kısmetse Olur programıyla tanınmıştı: MHP Lideri Bahçeli'ye takım elbise dikecek

Bir dönemin popüler televizyon programlarından “Kısmetse Olur” isimli evlilik yarışması, gelin ve damat adaylarıyla hala gündeme gelmeye devam ediyor. Programda tanınan Adnan Kızıltaş, programın 1. ve 2. sezonunda yer alarak yaşadığı sansasyonel ilişkilerle popülerliğini arttırmıştı.

Tanınırlığının artmasının ardından bunu iş fırsatına çeviren Kızıltaş, tekstil sektörüne adım atarak özel dikim takım elbise işine girdi.

O ANLARI SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Kızıltaş, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Kızıltaş ziyaretinin sebebini paylaşımlarında, MHP lideri Bahçeli'nin dikilecek olan takım elbisesinin ölçülerini almak için olduğunu belirtti.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kızıltaş, paylaşımında “Bugün benim için unutulmaz bir gündü. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli ile bir araya geldik, ellerini öpüp hayır dualarını aldım. Kendisine yakışır şekilde takım ölçülerini aldık. Bir tebessüm, bir tebrik ve ardından gelen o cümle… ‘Yeni bir marka doğuyor’” yorumu yaptı.