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Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Ünlü dizide de rol almış

24.01.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur haftanın altı günü ekrana geliyor. Yeni bölümleri Youtube üzerinden yayınlanan Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği programın dikkat çeken isimleri arasında Tolga Kandemir de yer alıyor. Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga’nın kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Kısmetse Olur Tolga Kandemir’in kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Ünlü dizide de rol almış

Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yayınlanmaya devam ediyor. Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kandemir’in daha önce dizi oyunculuğu da yaptığı ortaya çıktı. Kandemir, Burcu Özberk’in başrolünde yer aldığı ünlü dizide de rol almış.
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1998 yılında dünyaya gelen Tolga Kandemir, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oyuncuları arasında İlhan Şen ve Burcu Özberk’in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde boy göstermiş.
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Tolga Kandemir, Ozan ve Esra karakterlerinin planladığı bir kampanyada yer almak için seçilen mankenlerden birisi olmuş.
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Dizide Ozan Esra’yı yakışıklılığı ile ön plana çıkan Tolga Kandemir’den kıskanmış.
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Aslen İzmitli olan Kandemir, yarışmada Aybüke ile ilişki yaşıyor. Yaşamını İstanbul’da sürdüren yarışmacı, lisanslı basketbol oyuncusudur.
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