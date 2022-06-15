Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Unutulmaz programlardan biri olan ve 2015-2017 yıllarında yayınlanan Kısmetse Olur tam 426 bölüm boyunca ekranlara gelmişti. Kısmetse Olur evinin eski gelin adaylarından biri olan Cansu Deliktaş ise yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Cansu Deliktaş, Kısmetse Olur evine Tankut Denker için girmişti.

Eski gelin adayı, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Deliktaş'ın son halini görenler tanıyamadı.

Kısa, sarı saçlarıyla akıllara kazınan Deliktaş, şimdilerde saçlarını uzun ve koyu olarak kullanıyor.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Geçtiğimiz haftalarda doğum gününden bir kareyi paylaşan Deliktaş'ın o pozuna, eski damat adayı Tankut'tan, "Nice sağlıklı, mutlu, huzur ve bolluk dolu yaşlara Cansu'cum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın." yorumu gelmişti.

O yoruma cevap olarak Deliktaş ise, "Teşekkür ederim bitanem" yorumunu yapmıştı.

Annesiz büyüyen Cansu Deliktaş'ın babannesi tarafından büyütüldüğü biliniyor.





