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  4. Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

15.06.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı, gelin ve damat adaylarının birbirleri arasında yaşadıkları polemiklerle halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Cansu Deliktaş, Kısmetse Olur evinin gelin adaylarından biriydi. Yıllar içerisinde oldukça değişen Cansu Deliktaş'ın son halini görenler tanıyamadı...

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Unutulmaz programlardan biri olan ve 2015-2017 yıllarında yayınlanan Kısmetse Olur tam 426 bölüm boyunca ekranlara gelmişti. Kısmetse Olur evinin eski gelin adaylarından biri olan Cansu Deliktaş ise yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Cansu Deliktaş, Kısmetse Olur evine Tankut Denker için girmişti.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Eski gelin adayı, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Deliktaş'ın son halini görenler tanıyamadı.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Kısa, sarı saçlarıyla akıllara kazınan Deliktaş, şimdilerde saçlarını uzun ve koyu olarak kullanıyor.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Geçtiğimiz haftalarda doğum gününden bir kareyi paylaşan Deliktaş'ın o pozuna, eski damat adayı Tankut'tan, "Nice sağlıklı, mutlu, huzur ve bolluk dolu yaşlara Cansu'cum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın." yorumu gelmişti.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

O yoruma cevap olarak Deliktaş ise, "Teşekkür ederim bitanem" yorumunu yapmıştı.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Annesiz büyüyen Cansu Deliktaş'ın babannesi tarafından büyütüldüğü biliniyor.

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Cansu Deliktaş değişimiyle şok etti! Eski halinden eser yok...

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