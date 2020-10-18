Kısmetse Olur’un eski yarışmacısı Cansel Çördük’ün partisi olay yarattı!

Kısmetse Olur programında Eser West’le yaşadığı ilişkiyi yarışmanın dışına da taşıyan Cansel Çördük sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirileri oklarının hedefi halini aldı. Eser West’in Survivor programı için Dominik Cumhuriyeti’ne gitmesiyle ilişkilerinde kara bulutlar esen çift, ihanet söylentilerinin gölgesinde ayrılık kararı verdi. Ayrılığın hemen ardından soluğu Amerika’da alan Cansel Çördük yaşam tarzıyla tepkilerin odağı oldu.

Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde Amerika’da olan Cansel Çördük, virüsle dalga geçmeyi seçmişti. Sonraki dönemde koronavirüse yakalandığını duyuran Çördük, hastalığı ağır geçirdiğini ve çok nefes aldığını söyleyerek takipçilerini uyarmıştı.

Sağlığına kavuşan Çördük, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam etti. Arkadaşlarıyla parti yapan Çördük’ün bikinili pozları olay yarattı.

‘NE GÜNDÜ AMA'

Kız arkadaşlarıyla bikini partisi yapan Çördük’ün paylaşımları sosyal medyada ses getirdi. Fenomen yarışmacı bikinili cesur pozlarına, “Ne gündü ama” notunu ekledi.

Cansel Çördük’ün fotoğraflarına kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı.

