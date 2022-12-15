MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Didem Delen'den şoke eden sözler! "Kurgu" dedi ve bomba bir iddiada bulundu

Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Didem Delen'den şoke eden sözler! "Kurgu" dedi ve bomba bir iddiada bulundu

15.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı, 5 yılın sonunda YouTube'da tekrar yayınlanmaya başladı. Eski Kısmetse Olur yarışmacısı Didem Delen ise Öykü Serter'in sunduğu programa dair ilginç iddialar da bulundu. Delen programın kurgu olduğunu iddia ederek eski yarışmacıların bile yeniden ünlü olmak için yarışmaya katılmak istediğini söyledi.

Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Didem Delen'den şoke eden sözler! "Kurgu" dedi ve bomba bir iddiada bulundu

Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vuran Didem Delen sunuculuk yaptığı programda yeniden yayınlanan programa dair konuştu. Didem Delen, programı sunmak için kendisine teklif geldiğini fakat güncel olarak sunuculuk yaptığı programı bırakmak istemediği için reddettiğini söyledi.

"Eski yarışmacılar aramış, sevgilisi, ilişkisi olanlar bile arayıp 'Ben tekrar girmek istiyorum' demiş. Eee tabii ki oradaki popülerliği bir daha bulamadılar" diyen Delen konuşmasında şunları söyledi:

"Şimdi programın formatını patlatmak gibi olmasın ama bir 'casting' vardı. Normal başvurulara dönüş yapıyorlar mıydı bilmiyorum ama dediğim gibi 6 bin başvuru geliyordu bir günde. İçinde bulunduğum şeyi doğru ve dürüst bir şekilde açıklamam lazım.

Ekran Alıntısı

"NE DÜMENLER NE ENTRİKALAR..."

Didem, "9 erkek 9 kadını bir araya getirecekler. Bunların arasında aşk başlayacak, çiftler olacak. Bazıları imkansız olacak, kavuşamayacak... Bazen de olacak ki biri, diğerinin sevgilisinden hoşlanacak. Hikayeler bunların üstünden ilerleyecek. Ne dümenler, ne entrikalar!" diyerek programın kurgu olduğunu ve yetkililer ne derse onun yaşandığını doğruladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gündem oldu! Elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın...Gündem oldu! Elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın...
Okan Bayülgen kendini tutamadı “Çok güzel olmuşsun” Okan Bayülgen kendini tutamadı “Çok güzel olmuşsun”
Akasya Durağı’nın Dilek’i ağızları açık bıraktı!Akasya Durağı’nın Dilek’i ağızları açık bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur ele söyledi istedi

En Çok Okunan Haberler

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

Mide bulandıran görüntüler! Bunu insanlara yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Bunu insanlara yedireceklerdi

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.