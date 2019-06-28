Kısmetse Olur'un fenomen damat adayı Adnan'ın son hali dalga konusu oldu

Bir dönem Kanal D ekranlarının fenomen evlilik programı olan 'Kısmetse Olur' yarışmasındaki Adnan Kızıltaş, Instagram hesabı üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından yeni tarzını paylaşan Kızıltaş, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Takipçilerinin bir kısmı yeni tarzını beğenirken bir kısmı ise Kızıltaş'ı ti'ye alan ifadeler kullandı.

Adnan Kızıltaş'ın paylaştığı karelerin altına yeni tarzıyla ilgili yüzlerce yorum yağdı. Takipçilerinin kimi bu halini çok beğendi kimi de hiç beğenmeyerek: "Kısmetse de olmasın artık Adnan", "Adnan'ın kayıp kardeşi bu arkadaşlar. Adnan değil inanmayın.", "Allah akıl fikir versin.."

"Ado saçınla sakalınla ne deniyorsun sen? Sosyal deney falan ise söyle bilelim ya da depresyonda falan mısın genelde kadınlar o zamanlarda saçlarıyla uğraşır erkeklerde sakalları ile uğraşıyor belki de. Her gün ayrı bir şekilde çıkıyorsun." gibi ifadelerle Instagram'da dalga konusu oldu.



