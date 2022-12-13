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Kısmetse olur Yaren dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! O detaya yorum yağdı

13.12.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Efsane yarışma Kısmetse Olur yeni sezonuyla yayın hayatına başladı. İlgiyle takip edilen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yer alan yarışmacıların sosyal medya paylaşımları alay konusu oldu. Yarışmacılardan Ayşenur ve Yaren'in Instagram pozlarını görenler tanıyamazken Yaren'in dekolteli pozlarına bakan bir daha baktı.

Kısmetse olur Yaren dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! O detaya yorum yağdı

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı evlilik programında yer alan bazı yarışmacıların Instagram paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Sevilen programda birbirinden farklı isimler yer alıyor. Yarışmacılardan Ayşenur ve Yaren'in Instagram pozlarını görenler tanıyamadı.

"İNSAN EKRANA ÇIKACAĞINI BİLEREK SHOP YAPAR"

Kısmetse Olur adlı evlilik programı bir dönem seyircileri ekranı başına kitlemeyi başarmıştı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeni sezonuna başlayan programda birbirinden farklı yarışmacılar dikkat çekiyor. Yarışmacılardan Ayşenur ve Yaren'in shoplu fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.

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Sosyal medya kullanıcılarından "İnsan ekrana çıkacağını bilerek shop yapar" gibi yorumlar geldi.

KISMETSE OLUR YAREN'İN DEKOLTELİ POZLARI OLAY OLDU

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Yaren Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Kısmetse Olur Yaren'in programdaki haliyle Instagram pozlarının çok farklı olması alay konusu oldu.

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İşte Kısmetse Olur Yaren'in dikkat çeken diğer paylaşımları...

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