Kısmetse Olur Yaren'in kalçası şoke etti! "Poposu düşmüş"

5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur'un yarışmacıları gündemden düşmüyor. "10 bin Euro taşıyorum" diyerek kalçasını yaptırdığını söyleyen Kısmetse Olur Yaren'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Photoshop ile kendini bambaşka birine dönüştüren Yaren Dağ'ın estetiksiz ve mide ameliyatı olmadan önceki görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Kısmetse Olur Yaren şimdi de protez olduğu düşünülen kalçasıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kısmetse Olur Yaren'ın kalçasının çok aşağıda olması "Poposu düşmüş" yorumlarına sebep oldu.

Kısmetse Olur Yaren o görüntüsüyle dalga konusu oldu.





