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Kısmetse Olur Yaren'in kalçası şoke etti! "Poposu düşmüş"

12.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının gelin adayı Yaren Dağ'ın mide ameliyatı ve estetik operasyon geçirmeden önceki halleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kısmetse Olur Yaren şimdi de kalçasının görüntüsüyle şoke etti. Yaren Dağ sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kısmetse Olur Yaren'in kalçası şoke etti! "Poposu düşmüş"

5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur'un yarışmacıları gündemden düşmüyor. "10 bin Euro taşıyorum" diyerek kalçasını yaptırdığını söyleyen Kısmetse Olur Yaren'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Photoshop ile kendini bambaşka birine dönüştüren Yaren Dağ'ın estetiksiz ve mide ameliyatı olmadan önceki görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Kısmetse Olur Yaren şimdi de protez olduğu düşünülen kalçasıyla dikkat çekti.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kısmetse Olur Yaren'ın kalçasının çok aşağıda olması "Poposu düşmüş" yorumlarına sebep oldu.

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Kısmetse Olur Yaren o görüntüsüyle dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

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